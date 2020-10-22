رئيس "التعمير للمرافق": التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه الفترة المقبلة

كشف اللواء سيد العشري، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، عن معدلات نسب تنفيذ مشروعات محطات المياه والصرف والشبكات التى تنفذها الشركة، التي تم إسنادها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف اللواء سيد العشري، في بيان له، الخميس، أن معدلات تنفيذ محطتي تحلية مياه البحر بمدينتي حلايب وأبو رماد تسير بمستوى جيد، وتخطت الـ20%؜، موضحا أن إجمالي طاقة هذه المحطات، تصل لـ3000 متر مكعب يوميا، بتكلفة 107 ملايين جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة فى النصف الثاني من العام الجاري‪.‬

وأوضح اللواء سيد العشرى، أن تحلية مياه البحر، من الملفات التي تأتي في أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة في المحافظات الحدودية، نظرا لما تمثله من أهمية في استغلال مياه البحار، ترشيدا لنفقات توصيل خطوط مياه النيل، لهذه المحافظات الحدودية‪.‬

وقال رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، "محطات تحلية المياه بمثابة الأمل فى الحياه للمحافظات الحدودية التى تعانى كثيرا من مشاكل نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، وهو ما يكون لهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه"‪.‬

الفترة المقبلة تشهد توسع فى إنشاء محطات التحلية

وأشار إلى أن الفترة المقبلة، ستشهد التوسع فى إنشاء محطات للتحلية، وتسخير التكنولوجيا لتوفير أكبر قدر من مياه النيل، فى ظل أزمة نقص المياه، وتداعيات أزمة سد النهضة، وهو ما تسعى إليه الحكومة فى الفترة الأخيرة وظهر ذك جليا من المحطات الجارى تنفيذها سواء فى محافظات وجه قبلى أو المحافظات الحدودية، ويأتى فى مقدمة هذه المحطات محطة تحلية العلمين، وشرق بورسعيد، وغيرها من المحطات‪.‬

تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة

وحول أهمية تحلية مياه البحر، وأكثر الدول تعد رائدة فى هذا المجال، قال إن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلي، وأن تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة، لافتا إلى أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته 15 الف جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه في الزراعة بالري، نظرا للتكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع المحصول. ‪‪

يمكن استخدام المياه المحلاة في الصوب الزراعية

وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها في مياه الشرب في المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامها في الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها، موضحا أن استخدام محطات التحلية في جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالي والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى‪.‬

قيمة المشروعات التى تنفذها الشركة نحو مليار و300 مليون جنيها

وأكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه خلال عام وصلت قيمة المشروعات التى تنفذها الشركة نحو مليار و300 مليون جنيه، وتشمل محطات مياه ومحطات صرف وتشغيل وصيانة لمحطات وعقارات وخلافه‪.‬

واضاف اللواء سيد العشرى، انه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بموجبها حصلت شركة التعمير على إنشاء لعدد من المشروعات ، داخل محافظات مطروح والبحيرة، فضلا عن مشروعات أخرى جارى استكمالها.

واوضح ، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أنه جارى العمل فى تنفيذ محطة مياه بطاقة 34 ألف متر مكعب يوميا بمدينة نبروه، بالدقهلية بتكلفة مالية تصل لـ224 مليون جنيه، لافتا إلى أن مدة التنفيذ 18 شهر من تاريخ الإسناد.

وأوضح اللواء سيد العشرى، أن المحطة الجارى تنفيذها ستغطى احتياجات المدينة من مياه الشرب، وستعمل على القضاء على كافة الإشكاليات والازمات التى كانت تحدث بسبب انقطاع المياه فى بعض المناطق بالمدينة نتيجة لنقص المياه فى هذه المنطقة، فضلا عن انها ستعمل على تغطية احتيجات المدينة التوسعية فى الفترة المقبلة.

وأكد رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الدولة تولى اهتمام كبير للبنية التحتية وخاصة فى الفترة الاخيرة، وهو ما ساهم ف زيادة نسبة المشروعات الجارى تنفيذها، وغياب ما يسمى بالمناطق الساخنة فى بعض المحافظات والتى كانت تعانى من نقص شديد فى المياه والصرف الصحى.

وأشار العشرى، أن شركة التعمير والإسكان للمرافق، تتولى أيضا تنفيذ نحو 3 مشروعات صرف صحى بمحافظة مرسى مطروح، وقد تم البدء فى تنفيذ محطة صرف صحى بمنطقة سيدى براني، ومن المقرر تنفيذ محطات صرف صحى، وشبكات وحطات رفع وخطوط الطرد خلال فترة لا تزيد عن 24 شهرا من تاريخ الإسناد، وذلك بتكلفة اجمالية تصل لـ370 مليون جنيه.