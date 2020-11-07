إبرامه بين المحام وموكله يبطله.. بنود عقد استرداد حق متنازع فيه

يتعرض البعض لحدوث نزاع على ملكية ما وفور الحصول على حقه يبحث عن الصيغة الصحيحة للعقد والتي تضمن له الشروع في استرداد هذا الحق، وهو ما توفره "الوطن" لقرائها من خلال تقديم صيغة عدد من العقود ومنها عقد استرداد حق متنازع فيه.

ويقول أحمد عوض المحام والخبير في القانون العام، إنه وفقا للقانون رقم 131 لعام 1948 من القانون المدني، فإنه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار وإذا حدث عكس ذلك يكون عقد استرداد حق متنازع فيه باطلًا.

وأضاف خبير القانون العام، أنه وفقا للمادة 471 من القانون، فإنه لا يجوز للقضاة ولا أعضاء النيابة ولا المحامين ولا كتبة المحكام ولا المحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر في النزاع يدخل في اتخصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائتها وإلا كان البيع باطلا في تلك الحالة كذلك.

وأكد "عوض"، أنه لا يعتد بعقد استرداد حق متنازع فيه إلا بعد حصوله على صحة ونفاذ من المحكمة.

وتستعرض "الوطن" نموذج عقد استرداد حق متنازع فيه:

صيغة عقد استرداد حق متنازع فيه

أنه في يوم الموافق / /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم

قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم

قسم محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وقد اتفقا على ما يلى :

(البند الأول) سبق للطرف الأول شراء حق متنازع عليه من السيد/

بموجب عقد بيع محرر فيما بينهما بتاريخ / / ولما كانت المستندات المتعلقة بهذا الحق تثبت مديونية الطرف الثاني للبائع في العقد سالف البيان ، وإذ لم يصدر فى النزاع حكم نهائي ، فقد قام الطرف الثاني بإنذار الطرف الأول بعزمه على استرداد هذا الحق ، فقبل الأخير ذلك .

(البند الثاني) دفع الطرف الثاني للطرف الأول الثمن الذي اشترى به الحق محل الاسترداد وقدره

فقط نقدا مع فوائده من وقت الدفع وقدرها والمصاريف التي أنفقها وقدرها وبذلك يكون الاسترداد نافذا منذ اليوم .

(البند الثالث) تسلم الطرف الثاني كافة المستندات المتعلقة بالحق محل الاسترداد وهى عبارة عن .

(البند الرابع) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)