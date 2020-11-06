بعد اقترابه من حسم الانتخابات.. أديب لبايدن: أهلا بالحاج أبو عنتر

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الانتقادات الموجهة إلى الديموقراطية الأمريكية بسبب الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الوقت الحالي بين دونالد ترامب وجو بايدن.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مشكلة الانتخابات الأمريكية هي الإقبال الزائد، وتيجي تكلمني عن الديموقراطية الأمريكية؟! النتيجة مطلعتش لحد دلوقتي بسبب الإقبال الذي زاد بنسبة تتراوح ما بين 25% و30%".

وأضاف أن وجود بعض التجاوزات أمر ممكن للغاية خاصة أن ملايين الأمريكيين يشاركون فيها، كما أن الإعلام الأمريكي منحاز ضد ترامب: "قلت قبل كدة إن الإعلام وكورونا هيسقطوا ترامب، لكن لما نتكلم عن الديموقراطية الأمريكية فلازم نقول إن دي ناس واقفة طوابير بقالها شهرين عشان تحط صوتها، يا ريت إحنا نوصل للمرحلة دي، والناس تهتم ونبقى كدة".

وتابع، أن ما يقرب من 160 مليون مواطن أمريكي شاركوا في الانتخابات الرئاسية: "هي دي الديموقراطية، الناس دي وصلت لمرحلة إن كل صوت لازم يتعد وأماكن العد كلها مراقبة بالكاميرات، واللي المصريين شايفينه ده نتعلم منه والموضوع ممكن يستغرق أسابيع في المحاكم وممكن تحصل أي حاجة".

وأردف: "ولما ييجي بايدن يبقى نقوله أهلًا وسهلا يا حاج أبو عنتر بس مصر موجودة وكبيرة وقوية ودولة محورية وأقوى من 7 سنين فاتوا ونقدر نضع شروطنا ونتفاوض ونعمل التوازن والناس لازم تبقى واثقة في إدارتها لأنها قوة وأعادت لمصر قوة كبيرة كانت ضائعة منها منذ سنوات".