إعلامية تونسية تدشن استديو تحليلي لانتخابات النواب: مصر بلدي الثاني

دشّنت الإعلامية التونسية سعاد محمد، المقيمة في مصر، استديو تحليلي متجول لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وتحفيز الشباب على الإدلاء بأصواتهم في اللجان.

وقالت سعاد، لـ"الوطن"، إنّ الفكرة جاءت لدعم الناخبين والمرشحين في نفس الوقت، ومصر تستحق منا الكثير، وكنت أتمنى أن يكون لي صوت حتى أدلي به وأشارك في بناء بلدي الثاني مصر، فهو من أحب البلاد إلى قلبي، بعد وطني الأول تونس.

إعلامية تونسية تروج للانتخابات باستديو تحليلي

وتابعت: "أستضيف كل التوجهات السياسية، والشباب، والمرأة، وسعدت كثيرا بمشاركة الشباب بكثافة، عكس ما كنت أتمنى"، مشيرة إلى أنّ المصريين لديهم روح المحبة وصفات الجدعنة والشهامة، و لديهم انتماء غير طبيعي وغير تقليدي لمصر.

وأوضحت أنّ فكرة الاستديو التحليلي، جاءت لتحفيز المواطنين الذين لم يتخذوا قرار المشاركة، للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم، حيث يتم البث المباشر عبر صفحتي، ويشارك البعض الفيديو لتعم الفائدة، واتمنى أن أكون قدمت لمصر كل ما في جهدي ووسعي.

جهود أمنية ووقائية مشددة بلجان التصويت

وشهدت اللجان الفرعية بمدارس الطبري والشهيد ياسر جنينة بمدينة الشروق جو من البهجة، وانتشرت الأغاني الوطنية، وأشاد الحضور بروعة التنظيم، وحضور رجال الأمن والدفاع المدني والإسعاف بين الناخبين للطوارئ وانتشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحيط اللجان لضبط الخارجين على القانون، وللتيسر على الوطنين خلال فترة التصويت.

خبراء المفرقعات والدفاع المدني يتفقدون اللجان قبل التصويت

كان خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى، تفقدوا اللجان الإنتخابية بمدينة الشروق، قبل دقائق قليلة من بدء العمليه الانتخابية، وفحص خبراء المفرقعات، اللجان الانتخابية الفرعية، وشملت عملية الفحص تعقيم ومسح شامل بواسطة الكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية، للكشف المبكر عن أي مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت.

ويصوت الناخبون في محافظة القاهرة لاختيار 62 نائبا، بينهم 31 قائمة و31 فردي من بين 433 مرشحا فردي بـ19 دائرة، وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية اليوم، وتعلن النتيجة في موعد أقصاه 14 نوفمبر الحالي، بـ13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويصوت الناخبون في 9468 لجنة فرعية، موزعة على 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاض لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبا من بين 2085 مرشحا فرديا.