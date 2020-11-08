إقبال متوسط في لجان تلا.. وكبار السن والنساء يتقدمون الطوابير

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب في مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، إقبالاً متوسطاً للناخبين، في اليوم الثاني للانتخابات، وتقدم كبار السن والنساء طوابير الناخبين.

وسجل محيط اللجان تواجدًا أمنيًا مكثفًا لضباط وأمناء مديرية أمن المنوفية، كما شهدت اللجان في مدينة تلا، تواجد الأطقم الطبية عند مداخل اللجان، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المترددين على اللجان للتصويت في الانتخابات.

وتواجدت سيارة إسعاف في محيط مدرسة "السادات" الثانوية للبنين، للتعامل مع أي حالة طارئة، وأوضحت مصادر خاصة لـ"الوطن" أن لجان مدينة تلا لم تشهد أي تأخير في فتح أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات.

وتشمل قوائم المرشحين في دائرة تلا والشهداء كلاً من "إبراهيم يحيى خليف"، عضو مجلس النواب الحالي، رمز الكتاب، عن حزب "مستقبل وطن"، و"كريم طلعت السادات"، رمز القلم، عن حزب "مستقبل وطن"، و"عبدالحفيظ ذكي عبدالحفيظ"، رمز الأسد، و"منتصر محمد عبدالخالق"، رمز الحصان، و"علاء حسين عبدالواحد"، رمز المدفع، و"محمد شوقي الصياد"، رمز الصقر، و"ولاء سليمان الشيخ"، رمز التمساح.

كما تضم قائمة المرشحين "حمدي عبدالله عبدالحفيظ"، رمز الفيل، و"إيهاب محمد علم الدين"، رمز الكف، و"حسام الدين حسان عبدالحليم"، رمز جرار زراعي، عن حزب "حماة الوطن"، و"مجدي حافظ موسى"، رمز طائرة هليكوبتر، و"وائل شاهين أبو زيد"، رمز الديك، و"مديح فريد بقوش"، رمز الأتوبيس، و"عبدالحميد الشيخ"، عضو مجلس النواب الحالي، رمز سماعة الطبيب، و"محمد عبدالغني أبوأحمد"، رمز السفينة، و"محمد محمد شرشر"، رمز الشمعة، و"عبدالمجيد راضي"، رمز دراجة نارية، عن حزب "الوفد الجديد"، و"عاطف كمال مرعي"، رمز ساعة اليد، و"أحمد أبوبكر"، رمز النجفة.

وتشمل القائمة أيضاً "أمير السعدني"، رمز المنشار، و"نشأت السيد بريشة"، رمز السيف، عن حزب "المؤتمر"، و"إيهاب أبوزيد عبدالباري"، رمز المكتب، و"محمد صلاح عبدالواحد"، رمز حقيبة اليد، و"شادي السيد إبراهيم"، رمز بندقية الصيد، و"محمد عباس الجندي"، رمز الهدهد، و"ميخائيل فتحي"، رمز غصن الزيتون، و"خالد فتوح الغباشي"، رمز العقرب، و"محمد صلاح محمد"، رمز رأس حورس، و"علي حمدان حميدة العربي"، عن حزب "المحافظين"، و"باسم عبدالمحسن خميس".