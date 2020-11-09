"التعليم العالي" تعلق على فصل 23 طالبا بسبب عدم ارتداء الكمامة

علّق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قرار جامعة بنها بحرمان 23 طالبًا بكلية العلوم من دخول الكلية وفصلهم لمدة أسبوع، لتكرار عدم الالتزام بارتداء الكمامة رغم توجيه تحذير شفوي لهم.

وقال "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة دي إم سي، إن هذا القرار أكبر دليل على أن الجامعات تطبق الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات بجدية شديدة وأنه لن يسمح بأي شكل من الأشكال بالتواجد داخل الحرم الجامعي دون ارتداء الكمامات للحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات وحصول الطلاب على حقهم في التعلم ببيئة آمنة.

وأضاف: "لدينا منظومة واحدة في كل الجامعات من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن الصحة واحدة ولا نفرق بين جامعة حكومية أو جامعة خاصة، لكن تبقى لكل جامعة الخصوصية في أن تحدد الوضع الحالي عندها، ونحن نتحرك في إطار حق الصحة وحق التعلم".

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن لكل رئيس جامعة أو مجلس الجامعة الحرية في تقليل وزيادة أيام حضور الطلاب، بناء على معدلات الانتشار والاشتباه: "لدينا خطة للتعامل مع جميع السيناريوهات سواء في ارتفاع أعداد الإصابات، ولكن في النهاية فإن الخطوات تؤخذ بناء على أدلة وإحصاءات واضحة، ونطبق خطة الدولة المصرية في الحفاظ على المواطنين".