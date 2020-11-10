عملات أجنبية وذهب وهواتف محمولة.. سائق يعيد شنطة سفر لمالكها

استعان سائق سيارة نصف نقل بالمنوفية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للبحث عن صاحب شنطة سفر عثر عليها ملقاة علي الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، في محاولة منه للوصول إلى مالكها وتسليمها له.

وعقب نشره صورة الحقيبة، تلقى السائق "عبود حلمي" مقيم بمركز تلا في المنوفية، العشرات من المكالمات الهاتفية التي ادعى أصحابها امتلاكه الحقيبة، إلى أن تواصل معه هاتفيا صاحب الحقيبة ووصف محتوياتها وعلى الفور سلمه السائق حقيبته.

وتحتوي شنطة السفر علي مبالغ مالية وعملات أجنبية، ومشغولات ذهبية، وعدد 13 ساعة يد عبارة عن هدايا، وعدد 3 هواتف محمولة لم تستخدم من قبل، وعدد 2 لاب توب، وملابس، بقيمة تقديرية تبلغ 100 ألف جنيه .

وروى "عبود"، أنه أثناء سيره علي الطريق الإقليمي وجد "شنطة سفر كبيرة" ملقاة علي جانب الطريق وقرر أخذها للبحث عن صاحبها وبعد ذهابه للمنزل استعان بأحد الشباب الذي قام بنشر صورة الشنطة علي مواقع التواصل للبحث عن صاحبها .

وأضاف السائق في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه قام بفتح الشنطة للبحث عن أي اسم أو معلومات أو أرقام هواتف للوصول إلي مالكها، ولم يتم المساس بأي من تلك المحتويات، مؤكدا أن مالكها تواصل معه وأبلغه بكل محتوياتها وبعدها التقاه وسلمه الشنطة .

وتابع: "على الرغم من ظروفي الصعبة واحتياجي للمال وأقساط السيارة إلا أنني رفضت الحصول علي أي مقابل مادي من مالك الشنطة في مقابل إصراره"، وأضاف قائلا : "الحمد لله ماشية بالستر من عند ربنا وأكيد ربنا هيعوضني خير" .