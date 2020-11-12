مديرة مدرسة تطرد 60 "تلميذ kg"بسبب عدم دفع المصروفات بالمنوفية

أثار قيام مديرة مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بإدارة السادات التعليمية، بطرد 60 طالبا في مرحلة kg لعدم دفع المصروفات الدراسية، حالة من الغضب بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن المديرية تدخلت لحل المشكلة فورا في وجود عدد من أعضاء نقابة المعلمين، وقال حسين صابر، ولي أمر أحد الطلاب، أن ما قامت به مديرة المدرسة كان تصرفا غير مسؤولا، حيث أنها سمحت للأطفال بالخروج من المدرسة بدون وجود حماية لهم أو إخطار أولياء الأمور مما قد يتسبب في كارثة للأطفال.

وأضاف "صابر" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه قام بنشر المشكلة علي مواقع التواصل الإجتماعي للحصول علي حق نجله لكي لا يتكرر الموقف مرة أخري، مؤكدا أن زوجته عندما اتصلت بمديرة المدرسة هاجمتها بشدة ولم تتقبل كلامها.

وتابع، أنه تم حل المشكلة، وقدمت مديرة المدرسة إعتذارا عما بدر منها تجاه الطلاب، متمنيا عدم حدوث المشكلة مرة أخرى .