توقيع عقود 4 مشروعات بحثية بين هندسة الطاقة بأسوان والتعليم العالي

شهد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، توقيع عقود أربعة مشروعات بحثية بين كلية هندسة الطاقة بالجامعة وإدارة دعم المشروعات بوزارة التعليم العالي لخدمة المنظومة البحثية بكلية هندسة الطاقة التي أعدت المشاريع التنافسية من خلال فرق عمل ضم عددا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وبعض طلبة الكلية

وأكد الدكتور أحمد غلاب، في تصريح له، اليوم، أهمية دور البحث العلمي داخل الجامعة والعمل علي تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي للباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة مما يعود بالنفع علي العملية التعليمية، لافتًا إلى أن كلية هندسة الطاقة من الكليات العلمية الهامة لوجود بنية تحتية مجهزة من معامل للبحث العلمي والأكاديمي والتطبيقي وتتميز عن كليات هندسة الطاقة بتخصصاتها المتفردة عن باقي كليات الهندسة .

وأضاف الدكتور "غلاب" أنه شهد توقيع أربعة عقود للمشروعات التي فازت بها الكلية وهي مشروع تطوير معمل اختبارات الزيوت المستخدمة في العوازل الكهربية بإجمالي 2.2 مليون جنيه ومشروع تطوير ومعمل اختبارات الطاقة الشمسية بإجمالي حوالى 2.2مليون جنيه ومشروع تطوير معمل اختبارات النانوتكنولوجي بإجمالي حوالى 1.5 مليون جنية وكذلك مشروع الفاعلية التعليمية لتحقيق معايير الجودة القومية والعالمية بالكلية وتاهيلها للاعتماد الأكاديمي بإجمالي حوالى 3.3 مليون جنيةوكذلك مشروع لإنشاء وحدة مستقلة للقياس والتقويم بكلية هندسة الطاقة لتحقيق أهداف العملية التعليمية من خلال التقويم الإلكترونى والتصحيح الإلكترونى من خلال إنشاء بنوك أسئله موضوعية وعملية للمقررات الدراسية بالكلية .بإجمالي حوالى 2 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، أنه تم الإعلان عن المشاريع والتقدم لها منذ مارس الماضي وان هذه المشاريع تهدف الى تحسين جودة البيئة التعليمية ورفع مستوى الطلاب بالكلية وذلك عن طريق تحسين المعامل وقاعات المحاضرات وصالات الرسم مما يؤدي لحصول الكلية على شهادة الاعتماد والجودة.