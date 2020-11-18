اليوم.. بدء "الصمت الانتخابي" لجولة إعادة المرحلة الأولى

تبدأ مرحلة «الصمت الانتخابى» للدعاية فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب، اليوم، فى تمام الثانية عشرة ظهراً، التى ستجرى خلال أيام بـ10 محافظات على 110 مقاعد، يتنافس عليها 220 مرشحاً، بينهم 86 مرشحاً لحزب مستقبل وطن، و19 من الشعب الجمهورى، بعد أن تم حسم 32 مقعداً فردياً من الجولة الأولى من أصل 142.

مرشحو دوائر الإسكندرية يستغلون الطقس و"نوات" الشتاء وتصريف تجمعات الأمطار في الدعاية

وحاول مرشحو جولة الإعادة فى 5 دوائر بالإسكندرية، الوجود فى الشارع مع الأهالى خلال عملية تصريف تجمعات الأمطار التى حدثت على نطاق كبير فى المدينة، خاصة دوائر «المنتزه ومناطق الرمل وسيدى جابر ومحرم بك»، حيث استغلوا الطقس والنوات كدعاية انتخابية.

وتبنّى المرشحون الـ30 المتنافسون بالمنيا، حملة «انزل شارك»، حيث ركز المرشحون على دعوة الأهالى، خاصة بالقرى ذات الكتل التصويتية، إلى الذهاب لصناديق الاقتراع والمشاركة بالإدلاء بأصواتهم.

فى الدائرة الأولى ببندر ومركز المنيا، أجرى كل من: «العمدة عثمان المنتصر، على بدوى، أشرف عبدالعزيز» مرشحو حزب «مستقبل وطن»، جولات بعدة قرى شملت: «البرجاية وزهرة وبنى أحمد وصفط الخمار ونزلة عبيد وطنها الجبل والشرفا»، لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة، واهتم بالأمر نفسه الثلاثة المستقلون الذين يخوضون جولة الإعادة أمامهم، وهم: «خالد محمد حسن، أندور سامى، سيد أبوبريدعه».

دعوات لحشد الناخبين وتحركات مكثفة في المنيا وبني سويف ومرشحو قنا يكتفون بالـ"فيس".. وتنظيم مؤتمرات بـ "إدفو"

وفى بنى سويف، كثّف المرشحون من تحركاتهم، قبل بدء فترة الصمت الانتخابى، ما بين جولات سريعة بالقرى، ولقاءات برؤوس العائلات واجتماعات حزبية. وفى الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنى سويف، وتضم مركز وبندر بنى سويف، والمخصص لها مقعدان اثنان، يتنافس عليهما 4 مرشحين، انتشرت لافتات فى الشوارع تحمل تأييداً لمرشح حزب مستقبل وطن محمد سيد كامل، وشهرته رمضان أبوحسان، مع المرشح المستقل محمد رجب عبدالعظيم، وسط أنباء عن تحالف انتخابى، فى ظل عدم إعلان أىٍّ من المرشحين أو حزب مستقبل وطن عن وجود تحالف حتى الآن، فى محاولة لتعويض خسارة الحزب أحد مقاعد دائرة مركز بنى سويف من الجولة الأولى.

وفى الدائرة الثانية، وتضم مركزى ناصر والواسطى، ومخصّص لها مقعدان اثنان، يتنافس عليهما 4 مرشحين، والتى تشهد منافسة شرسة، وتشهد تحركات مكثفة بين كل من محمد سيد جنيدى مرشح حزب الشعب الجمهورى، وعصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن «نائب الدائرة الحالى»، وعبدالحكيم مسعود مرشح حزب النور «النائب الحالى»، وعماد اليمانى المرشح المستقل، حيث حرص كل منهما على لقاء رؤوس العائلات بالقرى، وعقد المسيرات.

وفى الدائرة الثالثة، ومقرها مركز شرطة إهناسيا والمخصص لها مقعد وحيد، يتنافس عليه كل من سيد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء سامى توفيق مرشح مستقل، شهدت الدائرة تحركات مكثفة لكلا المرشحين فى الساعات الأخيرة وقبل الصمت الانتخابى، فى القرى، خاصة المرشح المستقل، الذى كثف من وجوده بالدائرة وسط العائلات والقرى.

وفى الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز «ببا، سمسطا، الفشن»، ومخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين، والتى تشهد استمرار تحالف حزبى «مستقبل وطن والشعب الجمهورى» لعقد اللقاءات والاجتماعات بأهالى الدائرة بالقرى بقيادة النائب الحالى عن الدائرة حسام العمدة والمرشح بنفس الدائرة.

بينما اكتفى مرشحو جولة الإعادة فى محافظة قنا، البالغ عددهم 18 مرشحاً لحصد 9 مقاعد فردية فى 4 دوائر انتخابية، بالدعاية على «الفيس بوك» لكسب تأييد متابعيهم، فيما دعم لاعب منتخب مصر أحد المرشحين فى الدائرة الرابعة بفيديو، وذلك قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابى.

ونشر المرشح محمد كامل الفتيحى، مرشح حزب مستقبل وطن فى الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص، فيديو على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، طالب فيه أنصاره من أهالى الدائرة بالحشد يومى الانتخابات فى جولة الإعادة.

وكثف المرشحون للانتخابات البرلمانية بدائرة دمياط من جولاتهم فى جولة الإعادة، حيث قام ضياء على بصل، المرشح عن الدائرة الأولى بجولة انتخابية لقرية جمصة دائرة مركز كفر البطيخ، حيث التقى أهالى القرية بحضور المرشح مسعود عبدالنعيم ابن البلدة، الذى خرج من الجولة الأولى. وتشهد الدوائر الـ4 بأسوان تحركات سريعة من المرشحين الـ10 المتنافسين على 5 مقاعد فردية.

وفى الدائرة الرابعة «إدفو»، شهدت تنظيم مؤتمرات ولقاءات تعريفية بالمرشحين وخطط حزبيهما بين كل من على البدرى مرشح مستقبل وطن، والدكتور عبدالغفار الضيفى مرشح حزب التجمع، وتسابقا على التحرك على المضايف والدواوين للعائلات والقبائل، أما فى الدائرة الأولى بأسوان، فالتحركات مستمرة والتنافس كبير على جذب أنصار المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى، وكذلك قيادات أسوان الطبيعية وشيوخ القبائل.

ودعت وزارة الخارجية، المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع فى إطار جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. وحثت على التأكّد من إرفاق جميع الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة، حيث تستمر بعثاتنا بالخارج فى تلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى 23 نوفمبر الساعة 9 مساءً. وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2020 للمصريين فى الخارج، وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة «الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح». يأتى ذلك اتصالاً بجهود الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتمكين المصريين فى الخارج من الإدلاء بأصواتهم فى كل الاستحقاقات الانتخابية، وبناءً على قرار الهيئة فى الأول من نوفمبر رقم 79 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الأولى. وتتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية، كل الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلاً عن التعامل مع أى صعوبات أو مشكلات تواجه البعثات ونقل أى شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عنها.