منحة مجانية بجامعة بنها لكتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة

نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة بنها E-CLUB (تايكو جامعة بنها) منحة مجانية للتدريب على البرنامج التدريبي "كتابة خطة العمل للمشروعات الناشئة"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي.

أقيم البرنامج على مدار ثلاثة أيام، برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بالتدريب كل من الدكتور محمود عبدالرحمن كامل، مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة بنها، مدرب وطني معتمد ببرنامج SIYB، والدكتور سامح محمد سعيد، مدرس إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة بنها، مدرب وطني معتمد ببرنامج SIYB.

وتأتى الدورة احتفالا بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال GEW لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها بحيث يكون خريجي الجامعة جزءًا من إيجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر وتوفير فرص العمل، بالإضافة الى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر.

يذكر أن جامعة بنها احتلت مكانا في قائمة جامعة ستانفورد الخاصة بأفضل 2٪ من علماء العالم،حيث أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن حصول ٧ علماء من أبناء الجامعة على سبعة مراكز في مجالات علمية مختلفة بالقائمة.

وهنأ السعيد علماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم في القائمة، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

من جانبه، أشار الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن ظهور بعض علماء الجامعة في هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة، حيث يشير لجودة المخرجات البحثية لهم، فنتائج الدراسة تعتمد على قاعدة البيانات "إسكوبس" لدار النشر العالمية السفير، وقد تم نشر نتائجها في مجلة PLOS Biology مؤخرًا وتم تصنيفها إلى 22 مجالا علميا و176 مجالا فرعيا.

وأشار إلى أن هذا يعكس مدى الجهد المبذول من هيئة التدريس في الفترة الأخيرة في مجال الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

جدير بالذكر أن العلماء الذين وردت أسمائهم بقائمة جامعة ستانفورد، هم الدكتور أحمد طاهر أزار، من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور علاء أمين، من كلية العلوم، والدكتور متولي عبدالله، من كلية العلوم، والدكتور على العتر، من كلية العلوم، والدكتور أحمد فراج علي، من كلية العلوم، والدكتور مصطفى نصار، من كلية العلوم، والدكتور محمد محمد مختار، من كلية العلوم.