وحيد أبويه.. مصرع سائق انقلبت به السيارة في ترعة بالمنوفية

لقي شاب يبلغ من العمر 21 سنة، مصرعه نتيجة انقلاب السيارة التي كان يقودها، في إحدى الترع بدائرة مركز منوف، في محافظة المنوفية، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، وتبين أن المتوفي وحيد أبويه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، لاستكمال الإجراءات القانونية.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمصرع سائق يدعى "أ. ص."، 21 سنة، إثر حادث سقوطه بسيارته في ترعة، بالقرب من قرية "برهيم"، دائرة المركز، حيث لقي مصرعه في الحال، وتم انتشال الجثمان والسيارة من الترعة.

وأكد أحد أقارب السائق المتوفي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشباب صغير في السن، وهو وحيد أبويه، وكان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة بين معارفه وأهل قريته، ووصفه بأنه "من أطيب الناس، وكان محبوباً من الجميع".

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية "برهيم"، بمركز منوف، بعد انتشار خبر وفاة السائق الشاب، مؤكدين أن الموت خطفه من بينهم، وأكدوا أنه كان يتميز بمحبة الجميع، وكان مخلصاً في عمله، وكان يحرص على احترم الآخرين دائماً.

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة منوف للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية، وصرحت نيابة منوف بدفن الجثة، وبسؤال أسرته وشهود الواقعة، نفوا وجود شبهة جنائية.

وفي وقت سابق، تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً بمصرع سيدة مسنة، تُدعى "ب. س."، 61 سنة، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها، في قرية "العزبة الغربية"، بدائرة مركز شبين الكوم، وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتحفظت قوة من الشرطة على السيارة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بدفت الجثمان، وحبس السائق على ذمة التحقيقات، وبدأت بسماع أقوال الشهود.