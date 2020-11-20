توقف حركة السيارات بطريق إسكندرية الزراعي بعد انقلاب سيارة حديد

توقفت حركة المرور على طريق مصر إسكندرية الزراعي، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة ببكر الحديد، أمام مزلقان عرب الرمل بمركز قويسنا في نطاق محافظة المنوفية.

علي الفور انتقل خالد النمر رئيس مدينة بركة السبع، واللواء فوزي عبدربه مساعد مدير الأمن، والعقيد تامر وحيد الأقصري وكيل الإدارة العامة للمرور بالمنوفية، إلي مكان الحادث لحل مشكلة توقف حركة سير السيارات نتيحة الحادث.

واستدعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، لودر كبير لنقل بكر الحديد من الطريق العام لفتح حركة السيارات مرة أخرى لتحقيق السيولة المرروية، وتم فتح الطريق بشكل جزئي أمام حركة السيارات .

وساد الغضب بين سائقي السيارات بعد توقف الطريق لوقت طويل جدا نتيجة الحادث، وفي النهاية تم فتحه بشكل جزئي، خاصة مع تزامن الحادث مع قيام الدولة ببناء مجموعة من الكباري وطرق جديدة في المنطقة مما زاد من صعوبة الحركة في تلك المنطقة.

علي صعيد متصل، تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة علي حريق هائل في إحدى الشقق السكنية في شارع الجلاء البحري بمدينة شبين الكوم، بمساعدة الأهالي في محاولات الإطفاء .

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور الإخطار بالحريق، وتم السيطرة عليه ومنع امتداد الحريق للشقق والمنازل المجاورة، كما انتقل لمكان الحريق عدد من سيارات الإسعاف .

وأصيب في الحريق 5 أشخاص بينهم أطفال بالإختناق جراء بسبب استتشاق الأذخنة وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأكد عدد من الأهالي أن الحريق نشب نتيجة وجود ماس كهربائي في الشقة.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة علي حريق هائل في إحدي الطوابق العلوية في مدينة شبين الكوم بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وبمساعدة الأهالي .