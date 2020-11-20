طقس بارد ليلا وأمطار رعدية على السواحل الشمالية اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة، بأن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بارد ليًلا على تلك المناطق.

أما مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد فتشهد طقسا معتدلا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، وتكون الرياح مثيرة للأتربة على شمال الصعيد، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

ومن المتوقع أن تشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءً على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وتكون خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على بعض المناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمروبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 15

الإسكندرية 21 17

وادي النطرون 22 16

طنطا 22 16

شبين الكوم 22 16

دمنهور 22 17

بلطيم 22 18

مطروح 20 16

السلوم 19 15

سيوة 20 11

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 23 17

المنصورة 23 17

الإسماعيلية 24 15

السويس 24 16

العريش 24 16

رفح 23 15

رأس سدر 25 16

نخل 23 09

نويبع 25 20

طابا 24 19

كاترين 18 08

الطور 24 18

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 18

الفيوم 24 15

بني سويف 24 15

المنيا 25 14

أسيوط 24 13

سوهاج 25 14

قنا 26 14

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

إدفو 27 14

أبوسمبل 27 14

الوادي الجديد 26 13

شلاتين 28 20

أبورماد 28 20

حلايب 28 21

رأس حدربة 26 21