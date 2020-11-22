غدا طقس بارد وأمطار خفيفة مع وجود شبورة صباحية على القاهرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، طقس غدًا الاثنين، على كافة مناطق الجمهورية، حيث من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية مع وجود رياح معتدلة على كافة المناطق وشبورة مائية في ساعات الصباح.

ونوهت الأرصاد عن طقس معتدل على جنوب سيناء ورياح نشطة على خليج السويس وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما في ساعات الليل، فيكون الطقس على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية بارد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

ونوهت الأرصاد عن وجود أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجة البحري كمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية كمحافظة الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

كما تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 15.

الإسكندرية 22 16.

وادي النطرون 23 15.

طنطا 23 14 .

شبين الكوم 23 15.

دمنهور 22 15.

بلطيم 22 15.

مطروح 21 14.

السلوم 20 12.

سيوة 22 10.

بورسعيد 23 16.

دمياط 23 16.

الزقازيق 23 15.

المنصورة 22 14.

الإسماعيلية 24 14.

السويس 24 14.

العريش 24 14.

رفح 23 14.

رأس سدر 24 15.

نخل 22 06.

نويبع 24 18.

طابا 24 16.

كاترين 19 05.

الطور 24 15.

شرم الشيخ 26 19.

الغردقة 27 17.

مرسى علم 26 18.

الفيوم 23 11.

بني سويف 24 11.

المنيا 24 11.

أسيوط 25 12.

سوهاج 25 12 .

قنا 25 13.

الأقصر 26 13.

أسوان 27 14.

إدفو 27 14.

أبوسمبل 27 14.

الوادي الجديد 25 10.

شلاتين 28 18.

أبورماد 27 18.

حلايب 27 19.

رأس حدربة 26 19.