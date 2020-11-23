الأب حامل نجله بالمترو: "تاج على راسي.. وزعلت من نشر الصورة في الأول"

قال عبدالتواب محمد عبداللطيف، الأب صاحب الصورة التي يحمل فيها نجله على كتفه بمترو الأنفاق، إنه لم يعلم بوجود شخص يصوره، إذ إنه علم بأمر انتشار صورته وهو يحمل ابنه عبر منصات التواصل الاجتماعي صباح أمس الأحد.

وأضاف الأب خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "حد من قرايبي اتصل بيّ وقالي صورتك وابنك مكسرة الدنيا وكنت عاوز اللي نشرها يشيلها عشان الإحراج وزعلت واتأثرت أوي، لكني فرحت بحب الناس لابني والشعب المصري طيب وحنون والناس عرضوا عليّ خدمات ورفضت كل المساعدات.. محمد ابني تاج على راسي".

وتابع: "سعدت بترحيب الناس لابني، فقد كان مولودًا طبيعيًا وبعد 9 أشهر من الولادة أصيب بسخونية واكتشف الأطباء وجود ضمور في النصف الأيسر من جسمه، وتلقى العلاج في مستشفى أبو الريش إذ خضع لجلسات العلاج الطبيعي هناك وكانت والدته متولية الأمر في صغره، وفي عام 2005، توليت أمره لأن الحمل زاد على والدته، ثم تعاملت مع الأطباء خارج المستشفى لكن التكلفة كانت كبيرة جدًا عليّ، لأعود مرة أخرى لعلاج ابني في المستشفى".

ولفت إلى أنه حصل على قرض من بنك الإسكندرية وحصل بموجبه على 10 آلاف جنيه: "بعدها عملت 3 استكمالات عشان أقدر أواصل الحياة معاه وأمشي في علاجه، وفي المرحلة الأخيرة من عام 2018 طلب مني الأطباء أن يحصل على حقن بوتكس، وتحملت الوزارة تكلفة هذه الحقن بموجب قرار علاج على نفقة الدولة.. لكن كورونا وقف الدنيا".

بدورها قالت الحاجة سعاد رجب، والدة "محمد"، إن لديها 7 أبناء بخلاف نجلها محمد، منهم 6 بنات زوجت منهن اثنتين: "البنات بتشيل بيتها وجوزها، لكن ربنا بيقوي".

وواصل والد محمد البالغ من العمر 53 عاما، حديثه، متحدثًا عن رحلة علاج ابنه: "بخرج من باب بيتنا بتوك توك لحد موقف طريق الهرم، وبعدها بنزل الهرم وأروح اتجاه الجيزة، وأروح محطة البحوث عشان العلاج الطبيعي، ولو العلاج في المستشفى بنزل محطة السادات وأغير اتجاه، وبرجع البيت الساعة 3 عصرًا.. ربنا بيقوي".