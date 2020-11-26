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السيدة انتصار عن أكثر اللحظات حزنا: ببكي لما يكون فيه شهداء لأني أم

كتب:

محمود البدوي
10:05 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أكثر اللحظات التي تجهش فيها بالبكاء، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، على شاشة "دي إم سي".

وقالت السيدة انتصار: "ببكي لما يحصل حاجة جامدة في البلد ويكون فيه شهداء، حاجة بتخليني أبكي أوي، لأني أم، وأعلم أن شعور أم تفقد ابنها حاجة كبيرة جدا".

وتابعت: "ببكي خصوصًا في المناسبات خاصة الشرطة والقوات المسلحة، بسمع قصص الأبطال دول على لسان ذويهم أو أسرتهم".

وتنفرد شبكة قنوات DMC بأول لقاء خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، إذ تضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

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