السيدة انتصار عن "حماها": "طول عمره جد.. وولاده خدوا منه حسن الإدارة"

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها لم تغير دبلة خطوبتها، موضحةً: "الدبلة كان مكتوب عليها، لكن الرئيس لابس خاتم والده جابه ليه، لأن عندهم محلات فضة كتير، واختار له خاتم جميل بدل الدبلة".

وأضافت السيدة انتصار، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC"، أن والد الرئيس السيسي يتميز بالجدية: "طول عمره إنسان جد، وعنده محلات في خان الخليلي كان بيديرها إدارة رائعة، وولاده كلهم أخدوا منه حسن الإدارة لأنه كان عنده عمالة كتيرة وأخدوا منه الالتزام".

وتابعت متحدثة عن أفراد عائلتها: "عندي أخ كبير، وبعده أختي، وبعده أنا، وبعدي مصطفى أخي رحمه الله".

وأشارت إلى أن والدها نصحها بأن تحتفظ بهدوئها، مشيرة إلى أنها اكتسبت هذه الصفة منه: "كان دايما يقولي احتفظي بهدوئك طبيعتك جميلة متغيرهاش لأني واخدة الطبيعة دي منه، هو إنسان هادئ وكلامه قليل ويميل إلى الهدوء والراحة ويحب الصيد، ويحب يروح مع أصحابه رحلات صيد كتير".