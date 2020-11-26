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"قوي وبيحب عمله وشخصية مميزة".. الرئيس السيسي في عيون قرينته

كتب:

نرمين عفيفي
10:32 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصفت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي زوجها في شبابه، وفي بداية قصة ارتباطهما حينما كان طالبًا في الكلية الحربية.

وقالت قرينة الرئيس، خلال لقائها الإعلامي الأول مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي انفردت به شبكة قنوات "DMC": "أنه كان شديدا وله طبيعة خاصة، وليه رأي مميز وإنسان جاد.. كان بيحب يخش في كل التفاصيل وبيحب شغله جدا جدا، وليه أسبقية في تفكيره للمرحلة اللي داخل عليها، وبيحب المتابعة والتواصل ويحب جدا يكون عارف كل تفصيلة فيه".

وانفردت شبكة قنوات DMC بأول لقاءٍ خاص مع السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس السيسي، وتحاورها الإعلامية إسعاد يونس، وتضمن البرومو حديثًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونشأته في حي الجمالية، وبعض اللفتات الإنسانية للرئيس السيسي ودعوات الكثيرين له.

وجاء في البرومو، أن نوفمبر شهر مهم في حياة عائلة مصرية أصيلة في حي الجمالية: "وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية اللي اتولدت فيه لحد ما بقى مهم بقيمة بلد كبيرة بحجم مصر".

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