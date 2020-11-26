قرينة الرئيس: أكثر وقت بيحبه لما يشوف الناس مبسوطة ويوصل لهم الخدمات

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر وقت يحبه رئيس الجمهورية هو أن يرى سعادة الناس.

وأضافت قرينة الرئيس، خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر شاشة "DMC": "أكتر وقت بيحبه ويفرّحه لما يشوف الناس مبسوطة، أهم حاجة يشوف الناس قد إيه مبسوطة من الأعمال اللي بتحصل دي، وهل جات لهم الخدمة لحد عندهم.. وإنه يوصل الخدمات للناس متوسطة الحال ويحقق المعادلة الصعبة".

وتابعت: "هو بيحب بلده جدا، كان بيفكر في كل سلبية من سلبيات المجتمع، وإحنا مخطوبين وبنخرج كان بيتكلم عن الإسكان ونفسه يحصل نقلة لدرجة إن أنا من كتر حماسه، قلت له ربنا هيديك ثواب عشان بتفكر بالطريقة دي وعاوز تبقى عندك عمارة".

وأردفت: "قال لي الموضوع مش عمارة، أنا عاوز مجمع سكني يسكن فيه كل الناس.. أحمد لله إنه حقق حلمه وحاجات كتير حصلت سمعتها منه في البداية".