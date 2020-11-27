بدء تسليم 7832 "جهاز تابلت" لطلاب الخدمات والوافدين بالقليوبية

تسلمت إدارة المخازن بالمديرية أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الخدمات والوافدين وباقي طلاب الانتظام بالصف الأول الثانوي بإجمالى 7832 جهازًا، اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تسليم الأجهزة للإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على الطلاب خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أنه وجّه إلى إنهاء كافة إجراءات التفعيل للأجهزة وتسليمها للطلاب، وأشار إلى أن كافة أجهزة المديرية تعمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم للدراسة .

في وقت سابق، قرر عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة إعدادية ومجموعة من المدرسين للتحقيق الفوري لتركهم العمل أثناء اليوم الدراسي ومخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا لتركهم أكوام القمامة تملأ الفصول.

كان مديرعام الإدارة، فاجأ مدرسة الشهيد "أسلام فرحات" الإعدادية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس لمتابعة الانضباط وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم، وتبين "تزويغ" مجموعة من العاملين بالمدرسة أثناء اليوم الدراسي علاوة على عدم نظافة الفصول وانتشار الأتربة على مقاعد الطلاب بالفصول.

وأكد "الفيومي" أنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات داخل أي مؤسسة تعليمية مضيفاً أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التقصير في نظافة مدرسته، وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.