الكوبري متهالك.. نائبة المحافظ تستجيب لشكوى أهالي سنديون بالقليوبية

تفقدت إيمان ريان، نائبة محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعمال كوبري مشاة سنديون، وذلك استجابة للشكاوى المقدمة من المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأرسل أهالي القرية عدة شكاوى أبرزها الأتي "الرجاء إنقاذ سنديون من كارثة إنسانية حيث تم فك كوبري المشاة، وتركه بدون أجناب وقفله بالتراب والناس بتعدي الطريق ومعرضه للموت، وبالفعل فى بنت صدمتها سيارة من يومين رجاء الاهتمام بالأمر وهذا عهدنا بحضرتك".

على الفور استجابت ريان للشكوى وجرى تفقد أعمال كوبري المشاة ميدانيا وتم تكليف رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئول هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، لوضع جانبي كوبرى المشاة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين لحين الانتهاء من أعمال التطوير وتنظيف منطقة الكوبري وإزالة الأتربة وتمهيد الطريق للمارة.

كما جرى التواصل مع هيئة الطرق والكباري لوضع جانبي كوبري المشاة، لحين الانتهاء من أعمال تطويره وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى للحفاظ على سلامة المواطنين.

وتقدمت ريان بالشكر للمهندس محمد رشاد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى بالهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية والمهندس مجدى نجاح رئيس المدينة والسيد عبدالعظيم نائب رئيس المدينة، وعبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بسنديون.