فتح كوبري كفر الجزار ببنها أمام حركة السيارات بعد تطويره

فتحت الأجهزة المحلية والتنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية كوبري كفر الجزار لحركة السيارات والمرور الليلة عقب الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة التي جرت له علي مدار 10 أيام حيث تم صرفه وتزويده ببلدورات لمنع المخالفات وكاميرات مراقبة لتأمين المارة من السيارات والمشاة.

واستقبل الكوبري مساء اليوم السيارات في الاتجاهين بعد إضاءة الكوبري وترميم الفواصل وسط انسياب الحالة المرورية.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد استقبل اليوم السبت، اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث استعرضا سويا أوجه التعاون والتنسيق لدفع العمل بقطاع الطرق والكباري بالمحافظة.

حضر الاجتماع، المهندس محمد راشد مدير هيئة الطرق والكباري بالقليوبية، وتفقد سويا الأعمال التي جرت فى كوبري كفر الجزار، معلنين افتتاحه لحركة مرور السيارات.

وأكد المحافظ أن الكوبري تمت به أعمال الصيانة منذ يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر، حيث جرى عمل غلق كلي للكوبري لأول مرة في تاريخه إذ اشتملت أعمال الصيانة بالكوبري على عمل صيانة الفواصل ورصف، وعمل بلدورات في منتصف الكوبري، بالإضافة إلى أعمال الدهان بأحدث المواد، وجرى عمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وفي هذا الإطار جرى عمل نظام إضاءة وكاميرات لرصد أي مخالفات وذلك بتكلفة تصل إلى 6 مليون جنيه.

يشار إلى أن الهجان قد أجرى على مدار الشهور الماضية تنسيق مع الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري لإجراء صيانة لكوبري كفر الجزار بمدينة بنها.