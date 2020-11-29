غلق جديد لكوبري كفر الجزار بالقليوبية بعد ساعات من فتحه

أغلقت محافظة القليوبية مجددا، اليوم الأحد، كوبري كفر الجزار الأثري أمام حركة مرور السيارات، من الساعة الـ١ صباحا وحتى الـ٥ فجرا، لاستكمال أعمال الدهانات والرصف كمرحلة ثانية من أعمال التطوير التي شهدها الكوبري خلال الـ10 أيام الماضية.

وكان محافظ القليوبية قد شهد فتح كوبري كفر الجزار أمام حركه مرور السيارات، مساء أمس السبت، في الاتجاهين، بحضور المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينه بنها، والعميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية، وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.

يأتي ذلك، بعد انتهاء أعمال الصيانة، التي يعد تنفيذها الأكبر في الكوبري منذ عقود عديدة، حيث جاءت تلك الصيانة تلبية من المحافظ لمواطني مدينه بنها، الذين أرسلوا العديد من الشكاوى من سوء حال الكوبري، وعلى أثرها نسق المحافظ مع اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، للبدء في عمل صيانة شاملة للكوبري.

وتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وجميع المهندسين المشاركين، على الجهد المبذول في أعمال صيانة كوبري كفر الجزار.