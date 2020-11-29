وفاة 4 حالات كورونا بعزل قها وخروج 18 متعافيا من مستشفى النيل بشبرا

أعلن مصدر طبي بمستشفى قها للعزل الصحي وفاة 4 أشخاص، اليوم، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، حيث توفي اثنان صباح اليوم واثنان مساءً، وكانوا جميعًا محجوزين بالعناية المركزة بالمستشفى.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى يستقبل الحالات التي تحتاج لعزل صحي، نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز فقط، لافتًا إلى أن المستشفى بها 48 حالة محجوزين ويتم تقديم الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم على أكمل وجه.

فيما أعلن الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، خروج 18 حالة اليوم من المستشفى بعد أن أثبتت المسحتان اللتان أجريتا لهم على مدار 5 أيام تعافيهم من الفيروس.

وأشار "العطار"، إلى أن المتعافين يتم عزلهم بالمنزل عقب خروجهم لمدة 14 يوما أخرى، ويتم متابعتهم مع فريق طبي بالمستشفى.

وأوضح مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، أنه يوجد 20 مصابا بفيروس كورونا حاليا محجوزون بالمستشفي، ويتم تقديم العلاج اللازم لهم، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة، منوها أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكاملة طاقاته لخدمة المرضى ورعايتهم حتى تمام الشفاء.

بينما قالت الدكتورة أمنية محمود خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، والمخصصة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، إن المستشفى استقبلت اليوم الأحد، 14 حالة اشتباه بفيروس كورونا، ثبت إيجابية 6 حالات منهم.

وأضافت مدير مستشفى بنها التعليمي، أن جميع الحالات التي ثبتت إيجابيتها والمشتبه فيهم، تم صرف العلاج اللازم لهم سواء علاج لأعراض الاشتباه، أو علاج لكورونا، موضحة أنه تم إعطائهم جميعا تعليمات العزل المنزلي.

وأوضحت خليفة أن جميع الحالات التي وصلت المستشفى اليوم والمشتبه في إصابتها بكورونا، تم قياس نسبة الأكسجين في الدم وعمل تحليل cbc وإشاعات على الصدر، ولم يثبت سوى إيجابية 6 منهم فقط.

وأشارت "خليفة" إلى أن المستشفى حاليا لا يتم حجز مصابي كورونا بها، ولكن يتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الحجر الصحي بقها، منوهة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى بلغ 320 حالة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.