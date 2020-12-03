التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لجنة متابعة تطوير ميناء الصيد بمدينة الطور، لمتابعة أعمال التطوير بالميناء، بحضور اللواء خالد سعيد زهران، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، والدكتور هشام أبو سنة نقيب المهندسين، والدكتور صلاح الدين مصلحى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والمهندس نبيل شعبان رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية لهيئة موانى البحر الاحمر والاستاذ صفوان سلامة المراغى مدير منطقة الثروة السمكية بجنوب سيناء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الية إنشاء صندوق السلفة المستدامة لخدمة الصيادين بجنوب سيناء، والتي تشارك فى تمويله عدة جهات، وهم وزارات البترول والسياحة والزراعة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء، وذلك لدعم الصيادين خاصة وقت حظر الصيد، ومناقشة انشاء حلقة السمك بجوار ميناء الطور.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن تشغيل القزق بشرم الشيخ سيؤدى إلى رفع المعاناة والمشقة عن أصحاب المراكب، إضافة إلى أن تطوير ميناء الطور سيؤدى إلى حدوث طفرة تنموية غير مسبوقة بمدينة طور سيناء،.

وأكد أنه جاري الإعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير ميناء الطور، والتي تتضمن رفع كفاءة وتجديد سقالة الكيلاني، والمنشآت الإدارية، وشبكات البنية التحتية، واستكمال البنية التحتية للمصانع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه، ليصبح إجمالي تكلفة الميناء 195 مليون جنيه .

وأشار إلي أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير ميناء الطور، بتكلفة 45 مليون جنيه، كما جرى نهو المرحلة الثانية من رفع كفاءة مركز تجميع الأسماك بالميناء، ورفع كفاءة الورش، وإقامة مبنى القزق الميكانيكي، ومصنع ثلج بلاطات، وثلاجة حفظ بطاقة تخزينية تبلغ 30 طن، وإقامة منطقة للتعليب بتكلفة 120 مليون جنيه .

وأكد اللواء خالد سعيد زهران، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أنه جارى انهاء إجراءات التعاقد الخاصة بتشغيل القزق الميكانيكي بشرم الشيخ للعمل بالتبادل مع السفن، ومن المقرر ان يجري بدء التشغيل التجريبي به خلال 3 شهور، بداية من يناير حتى شهر مارس المقبل.

وأوضح رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، أنه جاري نهو جميع التجهيزات اللازمة لإصلاح اليخوت بالقزق، وامدادها بالوقود والمياه وكافة العمرات والتجهيزات، وذلك بالتنسيق مع إحدى شركات الخدمات والتجهيزات البحرية.