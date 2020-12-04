عودة الزمن الجميل.. مبادرة لحث كبار السن على ممارسة الرياضة بالقليوبية

تطلق مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "عودة الزمن الجميل "انطلاقا من مبادرة مصر أولًا.. لا للتعصب" التي كانت أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بهدف نبذ العنف الرياضي، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية وخاصة كبار السن في إطار المحافظة على اللياقة البدنية والصحة العامة تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة "عودة الزمن الجميل" لحث قدامى الرياضيين وكبار السن - فوق ٥٠ سنة - على ممارسة الرياضة بمراكز الشباب.

وتتم المبادرة على مرحلتين الأولي انطلاق المبادرة غدا الجمعة ٤ ديسمبر بمراكز الشباب في عرس رياضي في يوم واحد على مستوى المحافظة على أن يتم تقسيم مراكز الشباب بكل وحدة محلية إلى مجموعات بواقع ١٨ مجموعة بإجمالي عدد ٨٠ مركز شباب حيث تتم إقامة مباريات خماسي كرة قدم وألعاب تنافسية، وذلك في مراكز شباب بقيرة والرملة ومرصفا التابعين لادارة بنها ، ومراكز شباب بهادة والخرفانية بالقناطر الخيرية ومركز شباب مدينة القناطر ومنشأة الكرام بشبين القناطر، ومراكز شباب سنديون وبلقس بقليوب، ومراكز اكياد دجوى ، ومشتهر وبلتان بطوخ، ومراكز شباب عرب العيايدة والقلج بالخانكة، ومراكز تصفا واسنيت بكفر شكر، و ١٥ مايو والمنشية الجديدة بشبرا.

والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستدامة وتتمثل في تخصيص ساعتين يوم الجمعة من كل اسبوع لتنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وترويحية لقدامى الرياضيين وكبار السن بكل مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع ٢٠٦ مركز شباب، وفقا لخطة أنشطة يتم وضعها وتنفيذها بشكل دوري .

وفي وقت سابق أطلقت مديرية الشباب والرياضة مسابقة على التصويت فى نتيجة مباراه النهائى الأفريقي بين الأهلى والزمالك على صفحة المديرية ، حيث تم بالقرعة اختيار ١٠ فائزين من اصل ٤٣ توقع صحيح.

وقام الدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، ووليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب باستقبال الفائزين فى التصويت على نتيجة المباراة ، حيث قاموا بتوزيع الهدايا العينية على الفائزين.