7 مناطق مقترحة لإقامة مزرعة للثروة الحيوانية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة بصدد توقيع بروتوكول مع جهاز الخدمة الوطنية، لإنشاء مشروع مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني والداجني، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بجميع مدن المحافظة، وتوفير احتياجات الفنادق والمنشآت السياحية من اللحوم البيضاء والحمراء.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم السبت، إنه يوجد مزرعة كبيرة لتربية الحيوانية بمدينة الطور، وكانت مستغلة لصالح مؤسسة مصر الخير، إضافة إلى مزرعتين للدواجن بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، وهذه المزارع لم تستغل بشكل مثالي حتى الآن، ونسعى لاستغلال هذه المناطق لإنشاء مشروعات خدمية على درجة عالية من التكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأنواعها المختلفة وبأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ أنه جرى اقتراح 7مناطق لإقامة المزرعة المتكاملة للإنتاج الحيواني والداجني، بينهم 6 مناطق بمدينة الطور، وهي مزرعة العجول، ومزرعة الدواجن، ومزرعة البياض بالمنطقة الصناعية، ومنطقتين في سهل القاع، ومنطقة في وادي عريق، واقتراح موقع بمدينة أبورديس، وجاري تحديد الموقع المناسب من قبل جهاز الخدمة الوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن جهاز الخدمة الوطنية لديه الخبرة الكافية في مجال تربية الثروة الحيوانية والداجنة، وأقام العديد من المشروعات الناجحة في هذا المجال بالعديد من المحافظات، لذا جرى التنسيق مع الجهاز للاستفادة بهذه الخبرة الكبيرة، وضمان نجاح وتسويق المشروع، خاصة أن هناك منافذ بيع تابعة للجهاز في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أنه سيجري تقديم كافة التسهيلات لجهاز الخدمة، من توصيل مرافق وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع للبدء في تنفيذه على أرض الواقع، ما سيعود بالنفع على المواطنين من خلال توفير اللحوم بكافة انواعها بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير فرص عمل عديدة لأبناء المحافظة.