القليوبية تسجل صفر إصابات بكورونا اليوم

سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابات بفيروس كورونا، على مستوى الـ11 مركزا ومدينة بالمحافظة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة عند 10085 حالة بالقليوبية.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 768 حالة إصابة، والعبور 181 حالة، والقناطر الخيرية 640 حالة، وبنها 2826 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1227 حالة، وشبين القناطر 746 حالة، وطوخ 1155حالة، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 551 حالة إصابة.

من ناحية أخرى، تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات سلسلة من الندوات التثقيفية لطلاب جامعة بنها، حول التوعية بمخاطر كورونا، بالتركيز على أهم الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، في ظل "ماكينة الشائعات" التي لا تتوقف، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها.

وأعلن الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار جهود محافظة القليوبية لتوعية المواطنين بشكل عملي ودقيق، وتقديم التوعية وطرق الوقاية الصحيحة، خاصة في ظل انتشار العديد من المعلومات الخاطئة التي قد تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد عرفة، أن باكورة اللقاءات بجامعة بنها تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد، عميد الكلية، ويتبعها السبت 12 ديسمبر بكلية زراعة، بمشاركة الدكتور محمود عراقي، عميد الكلية، وتليها كليات الآداب والتجارة والطب والعلاج الطبيعى والحقوق تباعا.