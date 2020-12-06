ضوابط مشددة للجامعات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2020

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول" في نوعدها المحدد وفقا لخريطة جدول الدراسي للفصل الأول، موضحين أنها ستكون متماشية مع الإجراءات الاحترزاية المشددة التي تطبقها الجامعات لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرين إلى أن سيتم التوجيه للكليات المختلفة بتحديد يوم اختبار لكل فرقة دراسية على حدة، فضلاً عن وضع إجراءات مشددة للتعقيم والتطهير الشامل للمنشآت الجامعية قبل وبعد الامتحانات.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن خطة تنفيذ امتحانات الفصل الدراسي ستكون متماشية مع الإجراءات الاحترازية المشددة، خاصة مع وجود موجة ثانية للمرض، لافتا إلى أنه سيتم التشديد على ترك مسافات كافية داخل اللجان المخصصة للامتحانات، وتحديد أماكن الجلوس للطلاب التي تحقق التباعد الاجتماعي ورش وتعقيم لجان الامتحانات بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات وأخذ كل الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخول الامتحان، وذلك من خلال أفراد الأمن الإداري.

وأوضح عبدالنبي، أن المجلس الأعلى للجامعات، حدد عدد من الضوابط لتطبيقها دوريا خلال العام الدراسي والامتحانات منوها إلى أنها تم توزيعها على الجامعات والتي تمثل في الآتي:

إجراءات الجامعات لمواجهة الموجة الثانية لكورونا

- تطهير الأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية، والكمبيوتر، وما شابه ذلك.

- اتباع إجراءات المراقبة ومدى التزام شركات التنظيف والتطهير واتباعها معايير السلامة والوقاية.

- التوجيه بضرورة الاستغناء عن الورق، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات التعليمية للحد من الملامسة.

- تصميم قاعات الدرس مجال للمحافظة على التباعد الجسدي، وتحقيق مسافة تباعد لا تقل عن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر في الصف نفسه، وعلى ارتداء جميع من في الصف للكمامات.

- تخصيص كرسي وطاولة محددة لكل طالب، ولا يسمح بتبديل أماكن الجلوس أو تبادل الكراسي.

- توفير نسخ إلكترونية من مواد الدراسة والمراجعة، وتشجيع الأعمال والمهام التي لا تحتاج للورق.