تعرف على رسوم امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات وطرق السداد

يترقب طلاب المدارس والجامعات وأولياء الأمور خلال هذه الفترة، قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بشكل كبير، تحسبا لاتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوما على الامتحانات للصف الثالت الإعدادي والثالث الثانوي وشهادة الدبلوم، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رسوم الامتحانات المفروضة على طلاب الشهادات، كما يلي:

رسوم امتحانات الشهادات

الصف الثالث الإعدادي: فرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبلغا قدره 148 جنيها لطلاب الصف الثالث الإعدادي لدخول الامتحانات.

الصف الثالث الثانوي: حددت وزارة التربية والتعليم مبلغا قدره 200 جنيه لطلاب الثانوية العامة لدخول الامتحانات.

الدبلومات الفنية: فرضت الوزارة 192 جنيها لشهادة الدبلومات الفنية لدخول الامتحانات.

خطوات سداد رسوم الامتحانات للصف الثالث الإعدادي

يتم سداد رسوم الامتحان الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال ملء الاستمارة الخاصة بالطلاب في المدارس، كما يلي:

- تحدد المدرسة موعدا للطلاب، يتم خلاله ملء استمارة الامتحانات، ويتم التأكد من أنّ جميع الطلاب المقيدين بالمدرسة لتلك الاستمارة، مع التنبيه عليهم بضرورة إحضار 6 صور بحجم 4×6 لإرفاقها بالاستمارة.

- وفي الموعد المحدد يتم توزيع استمارة الامتحانات على الطلاب لملئها بالبيانات الموجودة بها.

- يكتب الطلاب اسمه بالكامل على الصور المرفقة مع الاستمارة الخاصة به.

- يسدد الطالب 148 جنيها رسوم الامتحانات لإدارة المدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنّ تكلفة الامتحانات تصل إلى 800 مليون جنيه للشهادات، ويتطلب إجراؤها تجهيز اللجان وتركيب بوابات تعقيم أمام اللجان الامتحانية، وتعقيم اللجان ودورات المياه، وتنقلات المراقبين ومشرفي الامتحانات المغتربين.