أهالي قرية يرصفون المقابر بالإنترلوك: التعالب بتحفر الأرض وتاكل الجثث

رصف عدد من أهالي قرية كمشيش، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، شوارع مقابر القرية، باستخدام بلاط "الإنترلوك" للحفاظ على المقابر، بعد اكتشاف حُفر بداخلها، قال عنها بعض الأهالي أنها نتيجة حَفر الثعالب التي تأكل الجثث.

وأكد عبدالعزيز تعلب، أحد شباب القرية القائم على المشروع، أن الهدف الأساسي لرصف المقابر جاء بعد ملاحظة وجود حفر في الأرض، مما يشير إلى قيام الثعالب بحفر الأرض والدخول للجثث المقابر لنهشها وأكلها، موضحا أن الرصف بات حتميا بعدما يثار في هذا الشأن وحفاظا علس حرمة الموتى.

وأضاف "تعلب" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الرصف أيضا جاء بسبب سقوط الأمطار بشكل كبير، مما يصعب عملية الدفن، مؤكدا أن الرصف بالإنترلوك سيمتص المياه أسفله مما يسهل تشيع الجثامين دون صعوبة في نقلها أو إدخالها المقابر. وتابع، بأنه تم التواصل مع أحد المشايخ المهتمين بإزالة الأعمال من المقابر لتطهيرها وتنظيفها من الأعمال، أثناء عمل الرصف، لكي تكون المقابر نظيفة، مؤكدا أن المبادرة ينفذها شباب القرية المتطوعين، وبتبرع ومساعدات من أهل الخير بالقرية. وأشاد مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بما يقوم به الشباب بعد رفع صور الرصف، حيث أكدت إحدى السيدات، "اللي بيعملوه ده عمل رائع حفاظا علي المقابر من الأمطار".

وقال آخر، "والله ناس محترمة وشباب واعي ربنا يبارك فيهم"، وقال ثالث، "نظافة واحترام للميت، الشباب حولوا شوارع المقابر لشوارع باريس".