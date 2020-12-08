تفعيل وحدة الإرشاد للتواصل مع المصانع وتوفير فرص العمل بتعليم القليوبية

وجّه الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إلى تشديد آليات الرقابة وتكثيف المتابعات على مدارس التعليم الفنى وتحقيق الإنضباط بكل حزم على الطلاب والمعلمين والإستفادة من الطاقات البشرية بتلك المدارس.

جاء ذلك خلال إجتماعه بقيادات التعليم الفني ومديري المدارس الثانوية الفنية العسكرية والمدارس الزراعية، اليوم، بحضور المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني، والمهندس على جلال مدير التعليم الصناعى والمهندس وجيه عبد العزيز مدير التعليم الزراعي.

وشدد وكيل الوزارة على تطبيق القوانين وتسجيل الغياب بشكل يومى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المنقطعين وتعديل سلوك الطلاب وإشعارهم بهيبة المدرسة وهيبة العلم وقيمة التعليم الفنى في ظل توجهات القيادة السياسية نحو النهوض بالتعليم الفنى في مصر وبذل الجهود للإرتقاء به وأن تتصدر محافظة القليوبية خريطة التطور في التعليم الفنى على مستوى مصر .

وقال "الفيومي" إن المجتمع يجب أن يعي أهمية المدارس الفنية لتحقيق بصمة نجاح في العمل ولن يتأتى النجاح إلا بالتعاون والنية المخلصة ويجب أن تكون نتائج الطلاب في تلك المدارس معبرة عن مستواهم الحقيقي فالتفوق والنجاح مرتبط بالمذاكرة والالتزام بالحضور للمدرسة، معقبا: "الوضع سيختلف هذا العام والمتابعات مستمرة صباحا ومساءا ولا مجال للتهاون أو التقصير فكلنا مسئولون وسنحاسب أمام الل".

وطالب وكيل الوزارة بتجميل أسوار المدارس ورسم علم مصر وعلم المحافظة ودهان البوابات بلون العلم المصري وتحويل أسوار المدارس إلى تحفة فنية لبث روح الجمال بالمجتمع وتجميل المدارس ومداخلها ومحيطها.

ولابد من إشعار الطالب بالتغيير ودخول المدرسة وهو في حالة انتباه وإنضباط واحترام للقوانين، كما طالب بتبادل الخبرات بين المدارس الفنية وعمل اتفاقات تؤامة وتعاون والإستفادة من بعض الأقسام كالزخرفة والصناعات الخشبية وتشكيل المعادن في أعمال التجميل والتطوير ونزول الطلاب للتدريب العملى على أرض الواقع ونزول طلاب المدارس الزراعية إلى المزارع وعدم الإعتماد على النماذج والمشاهدات فقط حتى يكون خريجى المدارس الفنية مؤهلين بشكل حقيقي لسوق العمل .

وخلال الإجتماع وجه إلى زيادة تفعيل وحدة الإرشاد والتوجيه ووحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل للقضاء على البطالة والتواصل مع المصانع والشركات لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفنى كما طالب بإستغلال المزارع بشكل أمثل وأن يشعر الطلاب أنهم داخل مدارس زراعية وتحسين الأداء بما ينعكس على الوطن.

من جانبه قال المهندس الصادق السيد أن القليوبية بها 8 مدارس ثانوية فنية عسكرية تمثل نموذجا حقيقيا في الإلتزام والإنضباط .مشيدا بتوجه القيادة السياسية نحو تحويل المدارس الثانوية الفنية الى مدارس عسكرية بما ينعكس على الطلاب ويكسبهم الانضباط والإلتزام إلى جانب العلم والتدريب العملى.