إحالة 40 مدرسا للتحقيق بسبب التزويغ في بنها

أحال عبد الرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، 40 مدرساً للتحقيق بسبب تزويغهما عن العمل أثناء اليوم الدراسي، حيث فاجأ مدير الإدارة مدرسة الشهيد سمير منيب نعامة الإعدادية، ومدرسة بطا الابتدائية بقرية بطا التابعين لإدارة بنها التعليمية، بزيارة في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بناء علي تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم.

قال "فتح الباب" إن جولاته علي المدارس مستمرة لمتابعة حالة الانضباط بها مشددا على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الطلاب والمدرسين.

كما شدد على الدخول للمنصات التعليمية وشرح الدروس والتواصل مع الطلاب "أون لاين".

وفي وقت سابق، فاجأ عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، مدرسة المراغي الإعدادية المشتركة بقرية المراغي، ومدرسة مجمع بتمده الإبتدائية بنات بقرية بتمدة التابعين لإدارة بنها التعليمية في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية

وأحال مجموعة من المدرسين للتحقيق الفوري بسبب تزوغيهم من العمل وتفقد الفصول ودورات المياه وناقش المدرسين في كيفية الدخول على المنصات التعليمية، مشددا على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الطلاب