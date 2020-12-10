استبعاد مدير إدارة طوخ التعليمية لإقامة حفل بدون اتخاذ إجراءات وقائية

أصدر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية قرارا باستبعاد مدير إدارة طوخ التعليمية ومدير التعليم الثانوي بالإدارة و مدير مدرسة الشهيد خالد المغربي بإدارة طوخ التعليمية ونقلهم الي ديوان المديرية لحين انتهاء التحقيقات في واقعة إقامة احتفال دون تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ودون أخذ الموافقات اللازمة طبقا للبروتوكولات المتبعة.

كانت محافظة القليوبية قد قررت منح العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستوياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، فيما عدا مديرية الشئون الصحية والتربية والتعليم وما يتبعها، إجازة إستثنائية بالتناوب يوميا فيما بينهم بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد على أن تكون نسبة الحضور اليومية بحد أدنى 50% من قوة العمل وذلك اعتباراً من 26 نوفمبر2020

يأتي ذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن تكون الإجازة الممنوحة مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونا، أو تؤثر على أي مستحقات الموظف المالية.

كما قرر المحافظ حظر عقد الندوات واللقاءات التى من شانها تجمع المواطنين وجها لوجه بجهات العمل التابعة للمحافظة او غيرها على أن يتم الاكتفاء بعقدها عن طريق الفيديوكونفرانس والوسائل الإلكترونية للحد من انتشار فيروس كورونا.

في وقت سابق أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أنه جرى زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفي عزل قها لمرضي فيروس كورونا لترتفع من 15 سريرا إلى 40 سريرا استعدادا لمواجهة الموجة الثانية من لفيروس كورونا المستجد ومواجهة النقص الذي كان يحدث لمصابي الموجة الأولى من الفيروس مشيرا إلى أن جميع الأسرة تم تزويدها بأحدث أجهزة التنفس الصناعي وانتداب أطباء متخصصين لها من جامعة بنها والمستشفيات التعليمية حسب البروتوكول المبرم بين مديرية الصحة بالقليوبية وتلك الجهات

أضاف الطباخ في تصريحات صحفية أنه تم تزويد المحافظة بجهاز "PCR" عالي الكفاءة بالمعامل المركزية، استعدادًا للموجة الثانية من الفيروس وبهذا يزيد عدد الأجهزة الموجودة بالمحافظة إلى 3 متواجدة بحميات بنها ومستشفى الحجر الصحي بقها والمعامل المركزية مشيرا إلى أنه تم تجهيز أدوية علاج فيروس كورونا، مزودة بماسكات ومطهرات وبدل أحادية لتوزيعها على المصابين سواء المعزولين بمنازلهم أو المحجوزين بالأقسام الداخلية والرعاية بمستشفيات العزل المحددة من قبل مديرية الصحة.