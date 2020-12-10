رصف وتطوير كورنيش قرية "أبو علي" بالمحلة الكبرى

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال التطوير الجارية بقرية محلة أبو علي بالمحلة الكبرى، والتي تتضمن رصف وتطوير الكورنيش بمدخل القرية، حيث بدأت أعمال تغطية المصرف وإقامة كورنيش على البحر المالح وتدبيشه بطول 700 متر بداية من كوبري السكة الحديد وحتى كوبري مرور المحلة.

كما تابع استكمال أعمال ربط شارع الثورة ووضع طبقة السن تمهيداً لوضع طبقة الرصف النهائية بطول 900 متر، والذي يعتبر من أهم الشوارع الحيوية بالقرية، بالإضافة إلى عمل تمهيد بالجيلدر لمسافة 350 متر بالطريق الرابط بين ميدان السلام وحتى طريق محله زياد القديم.

وأوضح اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أن أعمال التطوير تشمل تطوير المدخل الشرقي لقرية محله أبو علي "طريق المقابر" بطول 1 كم ، والذي سيتم إعادة رصفه وتهيئته وربطه بمجمع المصالح الحكومية، بالإضافة إلى تطوير وتجميل بميدان السلام، مشيراً إلى أنه قد اجتمع مع مسئولي الشركة المنفذة لأعمال التطوير بقرية محلة أبو علي لتذليل جميع المعوقات والعمل على سرعة إنجاز الأعمال القائمة بالقرية.

يذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي 139 ألف و 546 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 889 مليون و 584 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 12 /2020، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.كما يذكر محافظ الغربية أعلن عن تلقي 139 ألف و 546 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 889 مليون و 584 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 12 /2020، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.