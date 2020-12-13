إحالة مدرس بالقليوبية للتحقيق: تلفظ بعبارات خارجة للطلاب

أحال السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، معلمًا بمدرسة الشهيد محمد صبري اليجاوي، للتحقيق لتلفظه بألفاظ غير لائقة مع الطلاب.

جاء ذلك خلال جولة قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بمشاركة سماح إبراهيم وكيل المديرية لمتابعة سير العملية التعليمية بطوخ وقها، وتم التأكيد خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الإحترازية والنظافة والتباعد الاجتماعي والإنضباط في العمل .

وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم خلال جولته بنقل مكتبة الإدارة إلى أي مدرسة واستغلال الحجرات الواسعة بالإدارة لاحتواء عدد أكبر من العاملين مع مراعاة التباعد والتدابيرالاحترازية، كما تفقد سير العملية التعليمية والإجراءات الوقائية بمدرسة الشهيد محمدعبدالحميد حسن الرسمية للغات

من ناحية أخرى، فاجأ عبد الرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية مدرسة كمال الدين حسين الابتدائية ببنها، للتأكد من انضباط العملية التعليمية بها، وأمر فتح الباب بالتشطيب على 23 مدرس وإحالتهم للتحقيق بسبب التزويغ، وعدم التواجد داخل المدرسة أثناء زيارته للمدرسة.

وتابع "فتح الباب" تسليم شرائح التابلت لطلاب المرحلة الثانوية بمدرستي بنها الثانوية بنين ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم، بعد أن جرى تقسيم طلاب 27 مدرسة ثانوية تابعة للإدارة على مدرستين، وفق جدول تم إعلانه لمنع التزاحم في إطار الإجراءات الاحترازية ، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وشدد "فتح الباب" على ضرورة توفير مقاعد للطلاب وأولياء أمورهم وتنظيم دخولهم وتوجيههم عبر ممرات محددة منعًا للتزاحم والتكدس خلال استلامهم شرائح الإنترنت.

يذكر أن قسم التعليم الثانوي بإدارة بنها قام بتقسيم المدارس، إلى مجموعتين بواقع 13 مدارسة لكل مجموعة ، حيث يتم تسليم الشرائح بمدرسة بنها الثانوية بنين لمدارس الشيماء الثانوية بنات والبنك الوطني وميت راضي وكفر الأربعين وكفر بطا ودملو ومصطفى كامل والشبان الخاصة والسلام الخاصة والشموت والمدرسة الرياضية.