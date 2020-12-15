إعلاميون يطالبون بإنشاء قنوات للطفل ضمن استراتيجية بناء الوعي

طالبت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بضرورة إنشاء حوارات مستفيضة بالتعاون مع الأوقاف حول طرح بنود الاستراتيجية الخاصة بالوعي، ودعم توصيلها من خلال الوسائل الجديدة ومنها السوشيال ميديا.

وتحدث نشأت الديهي، عضو الأعلى للإعلام، في مؤتمر تدشين استراتيجية بناء الوعي بالتنسيق بين المجلس ووزارة الاوقاف، مؤكدا ضرورة توضيح ما هو الوعي، "لأن هناك معرفة خاطئة وثقافة خاطئة" بحسب تعبيره.

وطالب الديهي بضرورة تدشين قناة للأطفال بشكل يلبي طموح أولياء الأمور، وتابع "حتى نبني وعي هؤلاء الأطفال وترسيخ الدولة المدنية".

وقالت الإعلامية دعاء فاروق، إنه لابد في مرحلة وضع استراتيجية بناء شخصية الطفل، أن يكون هناك قنوات خاصة بالاطفال، موضحة أن "لدينا نقص رهيب في القنوات التي تخاطب الأطفال في مصر" بحسب تعبيرها.

وأضافت "دعاء" خلال مشاركتها في ندورة بناء الوعي أن الشباب حاليا لا يقرأون الكتب ولابد من الدخول إليهم من خلال السوشيال ميديا التي أصبحت الشغل الشاغل لهم حتى يمكن الوصول إليهم.

وعقب كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قائلا: إننا وقعنا اتفاق مع اليونيسيف، للعمل على شخصية الطفل والبرامج التي تناسبه، والبرامج الآمنة، ونتمنى وجود قناة خاصة بالطفل، خاصة أن الجمعيات الدينية الغير مرخصة تعمل في إطار غير شرعي، وهي تعمل أيضا على شخصية الطفل.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إننا تعاونا مع وزارة التربية والتعليم لبناء شخصية الطفل المصري، كنا وقعنا مع سلسلة النشء لعمل سلسلة كتب.