5 أشقاء يطردون والدهم من منزله: تزوج بعد وفاة أمهم

تجرد 5 أبناء من إنسانيتهم وتعدوا على والدهم المسن بالضرب وطردوه خارج المنزل، تلك الواقعة المؤسفة التي شهدتها قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بسبب زواجه بعد وفاة أمهم.

"شغال باليومية علشان أجيب أكل البيت الحمد لله على كل حال وربنا يقدرنا على الأيام"، بهذه الكلمات وبنبرة حزينة غلب عليها البكاء، تحدث "محمد الغندور" عن المصيبة التي ألمت على يد أبنائه، مؤكدا أنه أصبح يعيش في جراج ويبيع بداخله كراتين الشيبسي والبسكويت، للإنفاق على ابنتيه الاثنين من زوجته الثانية.

أبناء "الغندور" تعدوا عليه بالشتائم والضرب لعدة سنوات وانتهى بهم الحال إلى أن يطردوا والدهم من المنزل، فالقصة تعود قبل 15 عاما، عندما تزوج الأب بعد وفاة أم أولاده لافتقاره إلى من يساعده أو يخدمه في المنزل بعد وفاتها وعدم سؤال أبنائه عليه، مما اضطره إلى البحث عن من يرعاه ويساعده في حياته اليومية.

"ضربوني وطردوني من البيت على الرغم من إني قسمت أملاكي بينهم في الدنيا بما يرضي الله، واديت بناتي الاثنين من زوجتي الثانية 60 متر مباني وعلشان إحنا قاعدين فيهم طردونا من البيت"، مؤكدا أن زوجته الثانية لم تفتعل مشكلة مع أبنائه الخمسة.

وتابع، "كثير من الأهالي تدخلوا لحل المشكلة ولكن بدون فايدة ومحدش خد مع عيالي حق ولا باطل، إحنا زهقنا"، مناشدا الدولة بالتدخل لمساعدته في عودته مرة أخرى إلى منزله وإعادة حقه.