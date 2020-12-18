29 مليونا أرباح الهارب معتز مطر من قناة الشرق ويوتيوب سنويا «مستندات»

كشف موقع "Social blade" عن تقاضي مذيعي قنوات «الإخوان الإرهابية» التي تبث من تركيا، أكثر من 9 مليارات جنيه في العام الواحد، كأرباح من مشاهدات اليوتيوب، وجاء المذيع الهارب معتز مطر، في قائمة الأكثرا أجرا من أرباح اليوتيوب، بحصيلة بلغت 15 مليونا و288 ألف جنيه في السنة.

وخلال الفترة الماضية نشر موقع "CNN" صور العقود ومرتبات مذيعي إعلام جماعة الإخوان، بعد إعلان قناة الشرق الإخوانية بتعرضها للقرصنة، وتضمن العقد المسرب والموقع عام 2017، حصول الهارب معتز مطر، على راتب شهري قيمته 60 ألف دولار بواقع 3 آلاف دولار في الحلقة الواحدة، الذي يصل إلى 14 مليون جنيه سنويا.

وكان هذا الأمر أشعل الخلاف بين العاملين بقناة الشرق، بعد ظهور مرتبات مذيعي الإخوان الباهظة، في حين يحصل بعض العاملين على رواتب هزيلة وضعيفة، رغم صعوبة المعيشة في مدينة إسطنبول، على حد وصفهم.

محضر رسمي: معتز مطر تحسس مناطق في جسد عامل بإحدى القنوات

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا واقعة للإخواني معتز مطر، مقدم أحد برامج قناة الشرق الإرهابية، حيث طلب الأخير من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتصور الشاب حينها أنّ اللقاء بشأن أمور في العمل، لكنه فوجئ بالإعلامي يطلب منه «حاجات مش كويسة» على حد روايته.

وأكد ناشر الواقعة، أن الإعلامي هدد الشاب عندما علم أنه قرر فضحه، فقرر الشاب ترك القناة، وبحسب تقرير «العربي الحديث»، فواقعة تحرش معتز مطر ليست الأولى، إذ كشفت وثيقة سرية تفاصيل واقعة تحرش الإعلامي معتز مطر بأحد العاملين بقناة «مودرن حرية».

وجاء في الوثيقة، أنّ أحمد محمد يوسف، عامل مصري في القناة المذكورة، أفاد في محضر حمل رقم 317 بتاريخ 2012/3/9 بقسم أول 6 أكتوبر، بتعرضه للتحرش الجنسي من الإعلامي المذكور وإمساكه بمناطق حساسة في جسده داخل الحمام الملحق بمبنى القناة.