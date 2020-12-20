جولة ميدانية لمحافظ القليوبية لمتابعة أعمال رصف طريق «نوى/ قليوب»

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية لمتابعة مستجدات تطوير ورفع كفاءة طريق «نوى قليوب - شبين القناطر» والذى تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى بمرحلته الأولى من مزلقان مدينة قليوب وحتى مدخل الزهويين بشبين القناطر، بطول 7 كيلو مترات، تفقد خلالها أعمال وضع طبقة الأسفلت النهائية للوقوف على مدى حيوية ذلك الطريق فى خدمة أهالى مدينة شبين القناطر والقرى المجاورة.

توجه المحافظ إلى حي غرب شبرا الخيمة يرافقه كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينه شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندسة نهي ترك والمهندس محمد باهر مهندسي الهيئة العامة للطرق والكبارى، لمتابعة بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي.

وأوضح «الهجان»، أهمية تطوير محور أحمد عرابى، مشيراً إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة والذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية تجاه القاهرة «محور روض الفرج»، حتى الطريق الدائرى، وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 5.2 كم تقريبا، بعروض مختلفة فى بعض أجزائه من 45ـ 50م2، مشيراً إلى أن أعمال التطوير ستبدأ من أم بيومى حتى كوبرى 15 مايو بطول 3 كم بتكلفة 40 مليون جنيه بمدة تنفيذ 6 أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطية وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع، وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.

وأكد على مراعاة الكثافات المرورية وتفادى غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحاً أنه سيتم التنفيذ على 7 قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمى الطريق.

وأفاد «الهجان»، أنه على مدار الشهور الماضية تم التنسيق مع وزارة النقل متمثلة فى الهيئة العامة للطرق والكباري للبدء فى تطوير المحور، علاوة على أنه لم يشهد أي تطوير منذ عشرات السنين، الأمر الذى يؤدى إلى سيولة الحركة المرورية وتخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى للمتجه من طريق المرج إلى القاهرة ليسلك ذلك المحور مروراً بمحور روض الفرج الى مناطق غرب القاهرة وما يليها.

ووجه «الهجان» للأجهزة التنفيذية باستمرار ومداومة أعمال رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين والتنسيق مع شركات المرافق لتذليل المعوقات التى قد تواجه أعمال التطوير والتعاون المستمر مع ممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى لإزالتها، مشيداً بما قامت به الهيئة من البدء الفورى فى إنزال المعدات الخاصة بالتطوير تمهيداً لبدأ الأعمال.