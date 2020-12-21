الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» على متن الرحلات الجوية

واصلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، إجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن وسائل الحماية والإجراءات الوقائية بجميع المطارات المصرية، وعلى متن الرحلات الجوية الدولية والداخلية وهي كالتالي..

المطارات المصرية تطبق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

1 - تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الجديدة، مع بداية عودة الموجة الثانية للفيروس، بعضها يقع تنفيذه على عهدة المسافر أو السائح، والبعض الآخر تتخذه أطقم الضيافة الجوية الطائرة، وهناك احتياطات وقائية تتخذها سلطة الطيران المدني، وشركة الميناء، وسلطات الحجر الصحي، لتتضافر جميع هذه الجهود، لصالح منظومة الطيران المدني بالكامل.

2 - جميع العاملين بالقطاع، حريصون على تنفيذ الإجراءات بمنتهى الدقة، حرصا على سلامة المسافرين والسائحين، والعاملين بالمطار، بداية من دخول القادمين من الخارج لإستقلال الرحلات ، ومرورا بدخولهم صالات الوصول، وحتى خروجهم من أبواب المطارات المصرية.

3 - أبرز الإجراءات التي نطالب بها المسافر قبل الصعود على متن الطائرة، تبدأ بتقديم فحص طبي حديث قبل موعد السفر بـ48 ساعة كحد أقصى، ويلتزم المسافرون بمراعاة المسافات الآمنة فيما بينهم، سواء في صفوف الإنتظار أو عند الصعود والنزول من الطائرة، وخلال جميع مراحل إجراءات السفر.

4 - بالنسبة للشركات، فعليها مسؤولية أخرى تتخلص في تعقيم وتطهير الطائرات بالكامل عقب كل رحلة، فضلا عن ارتداء الركاب وأطقم الضيافة الكمامات إجباريا داخل الطائرة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، مع توفير المطهرات والقفازات والكمامات على الطائرة في حقيبة خاصة لكل مسافر، وهذا بخلاف حظر توزيع أى مطبوعات ورقية على متن الطائرات، فضلا عن تخصيص أماكن لذوي الأمراض المزمنة الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين بالطائرة لعزل الركاب، الذين تظهر عليهم أي أعراض مرضية، وتخصيص دورة مياه مستقلة مع الإبقاء على أحد أفراد طاقم الضيافة لخدمتهم.

كان منار عنبة وزير الطيران المدني، أكد التزام العاملين بالمطارات المصرية، بجميع إجراء عمليات التعقيم والتطهير، مع التزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية والمهنية، مع الالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وقياس درجة حرارة الجميع من خلال الكاميرات الحرارية، وأجهزة الحرارة، ويتم التفتيش بشكل دوري للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة المسافرين.

وكان الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا أطلقت مصر للطيران حملة قومية بعنوان «مصر للطيران أمان» تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف مصر ومشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١.

يأتي ذلك من منطلق دور مصر للطيران الوطني والمجتمعي في المشاركة في تنظيم ورعاية الأحداث الدولية التي تستضيفها مصر، وتستهدف مصر للطيران من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة .

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" دعا حكومات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى تطبيق حلول بديلة عن الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما قد يهدد مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

وكان الإتحاد أوضح أنه تمثل إجراءات الحجر الصحي التي تفرضها الحكومات في 36 دولة في المنطقة، حوالي 40% من جميع تدابير الحجر الصحي على مستوى العالم، وسيكون لهذه التدابير آثار سلبية في الدول التي ما تزال حدودها مغلقة حتى لو جرى فتح حدودها، حيث أشار أكثر 80٪ من المسافرين عدم نية السفر في حال فرض تدابير الحجر الصحي.

وكان محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، قال : يتوجب على حكومات المنطقة في ظل هذه الظروف الراهنة إيجاد حلول بديلة لقوانين الحجر الصحي، إذ تضم المنطقة أكبر عدد للدول التي تفرض قوانين الحجر الصحي عند الوصول إلى مطاراتها ويضعها في حجر كامل عن العالم، مما يعود بالضرر على قطاعي السياحة والسفر، كما يشكل خسائر كبيرة في القطاع الذي يعتمد عليه 8.6 مليون شخص في معيشتهم".