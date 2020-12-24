310 ملايين جنيه لتطوير العشوائيات وتنمية شاملة لمدينتين بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم اعتماد مبلغ 310 ملايين جنيه لتطوير المناطق غير المخططة والعشوائية في مدينة شبين الكوم، مثل العزبة الغربية والقبلية والبحرية، من خلال تزويدها بالطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات العامة.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الخميس، أنه سيتم البدء في تنفيذه المشروعات بداية من أول يناير 2021، مؤكداً حرص الدولة على الاهتمام بتلك المناطق، من أجل سلامتهم والحفاظ على المواطنين فيها.

وأوضح "أبو ليمون"، أن 81 قرية و287 عزبة في مدينتي الشهداء وأشمون من المقرر أن تخضع لأعمال تنمية شاملة، بحيث لن تحتاج تلك القرى أي خدمات مرة أخرى، حيث سيتم تجهيزها بكافة المرافق والخدمات بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أكد محافظ المنوفية أنه تم اعتماد مبلغ 5 مليارات جنيه لتوصيل خدمات الصرف الصحي لجميع مدن وقرى وعزب محافظة المنوفية، خلال الفترة المقبلة بدعم من مجلس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق خطة تشمل عدد 3 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحاته لـ"الوطن"، أن الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة، تستغرق عامين، على أن يتم الانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحي خلال تلك الفترة، لتصبح المنوفية أول محافظة مزودة بخدمات الصرف الصحي بشكل كامل على مستوى الجمهورية.

وتابع أن محافظة المنوفية ستشهد خلال الفترة المقبلة أكبر عملية رصف طرق في تاريخ المحافظة، تبلغ قيمتها 900 مليون جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها بين محافظات الجمهورية.