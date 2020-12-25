بريد الوطن.. سأبدأ من جديد رغم كل شىء

كُتب على ورقة بيضاء معلقة على إحدى زوايا جدران غرفة صغيرة الآتى: رغم الكلمات التى انهالت علىّ كمنحدر جليد لم أشعر بالبرد، رغم رصاص الناس الذى صُوِّب فى اتجاهى لم يخترق قلبى، رغم شرار أعينهم الحاقدة والحارقة لم يمسنى لهب نارهم، رغم تكرار المحاولة واستمرار سقوطى كنت أتشبث بخيوط الأمل، رغم كل مرة كنت أشعر فيها باليأس وأنها التجربة الأخيرة كنت أهرب إلى الله طالبة منه العون ولم يخيب ظنى أبداً، ترددت كلمات الإحباط والفشل والسخرية على ألسنتهم التى كانت موجهة إلىّ من أى شخص كاره للنجاح، ولكن صددت كل شىء يعترض طريقى لإكمال حلمى الذى بدأت فيه، وأنا واثقة أنى سأعانى الكثير من الصعوبات فى واقع أشد قسوة، وها أنا ذا أكتب هذه الكلمات التى رددتها كثيراً فى حياتى لكى أصل إلى ما أريد، أكتبها قبل سفرى إلى الخارج لحضور حفل توقيع كتابى الأول فى معرض الكتاب، تاركة تلك الورقة لعلها تكون طوق نجاة أو سبباً لبداية حياة جديدة لشخص ما. قرأت الفتاة الرسالة المعلقة التى تركها شخص مجهول لعلها تكون بداية خيط جديد كان قد أوشك على الاحتراق لحياة شخص آخر، تبتسم وهى تقطع ورقة من دفتر صغير كتبت عليه جملة وألصقتها إلى جانب الرسالة كتبت عليها: «سأبدأ من جديد».. «ثبّتُ كلمة المستحيل على جدران أول ورقة فى قاموس الخيال».

رميثة عصام الطوخى

يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com