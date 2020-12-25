بريد الوطن.. وردة

أيتها الوردة التى تطرحُ التفاح

أيتها النعمة التى تنتجُ النجاح

أيتها البسمة التى تهبنا الأفراح

يا نخلة فِكر أراها ولا ترانى

أيتها الجنة المُصدرة للأمانى

ودُرة النور المعطر للشريان

أيتها اللؤلؤة المُلونة لأوطانى

بألوان الربيع والفخر الحانى

تسمع منكِ القارات الألحانِ

وصاح ابن خلدون والأصفهانى

فى مقدمات الذهب والأغانى

أنكِ رسـولة جـمال الرحمن

يا زهرة تمنحنا ألوان الربيع

يا موجة تهب القلب الإبداع

يا شمس مجد تنير الضلوع

وتجتث مِن الدنيا الخداع

يا أميرة ندى تمسح الدموع

يا مخلوقة مِن بسبوسة الجنة

مِن القدمين لليدين للنخاع

عيناك تؤويان مُشردى الحب

منذ منقرع لطـــلعت حـــرب

فى بلاد العرب وحتى الصرب

عبداللطيف أحمد فؤاد

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