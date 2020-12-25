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محمود مسلم

بريد الوطن.. وردة

كتب:

بريد الوطن
10:00 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
ورد

ورد

أيتها الوردة التى تطرحُ التفاح

أيتها النعمة التى تنتجُ النجاح

أيتها البسمة التى تهبنا الأفراح

يا نخلة فِكر أراها ولا ترانى

أيتها الجنة المُصدرة للأمانى

ودُرة النور المعطر للشريان

أيتها اللؤلؤة المُلونة لأوطانى

بألوان الربيع والفخر الحانى

تسمع منكِ القارات الألحانِ

وصاح ابن خلدون والأصفهانى

فى مقدمات الذهب والأغانى

أنكِ رسـولة جـمال الرحمن

يا زهرة تمنحنا ألوان الربيع

يا موجة تهب القلب الإبداع

يا شمس مجد تنير الضلوع

وتجتث مِن الدنيا الخداع

يا أميرة ندى تمسح الدموع

يا مخلوقة مِن بسبوسة الجنة

مِن القدمين لليدين للنخاع

عيناك تؤويان مُشردى الحب

منذ منقرع لطـــلعت حـــرب

فى بلاد العرب وحتى الصرب

                                                                        عبداللطيف أحمد فؤاد

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