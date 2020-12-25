بريد الوطن.. وردة
كتب:
بريد الوطن
10:00 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
ورد
أيتها الوردة التى تطرحُ التفاح
أيتها النعمة التى تنتجُ النجاح
أيتها البسمة التى تهبنا الأفراح
يا نخلة فِكر أراها ولا ترانى
أيتها الجنة المُصدرة للأمانى
ودُرة النور المعطر للشريان
أيتها اللؤلؤة المُلونة لأوطانى
بألوان الربيع والفخر الحانى
تسمع منكِ القارات الألحانِ
وصاح ابن خلدون والأصفهانى
فى مقدمات الذهب والأغانى
أنكِ رسـولة جـمال الرحمن
يا زهرة تمنحنا ألوان الربيع
يا موجة تهب القلب الإبداع
يا شمس مجد تنير الضلوع
وتجتث مِن الدنيا الخداع
يا أميرة ندى تمسح الدموع
يا مخلوقة مِن بسبوسة الجنة
مِن القدمين لليدين للنخاع
عيناك تؤويان مُشردى الحب
منذ منقرع لطـــلعت حـــرب
فى بلاد العرب وحتى الصرب
عبداللطيف أحمد فؤاد
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