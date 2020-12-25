بريد الوطن.. لمن نقول شكراً فى نهاية العام؟

شكراً لكل مَن رسم على وجوهنا ابتسامة وخفف عنا آلامنا ووقف بجوارنا فى الحزن قبل الفرح ولم نطلب منه، شكراً لمن كان هيّناً ليناً لا يحتاج منا شرحاً ولا تبريراً لكل موقف، لمن يفهمنا قبل أن نتحدث ولا نحتاج وقتاً كبيراً لنفكر قبل أن نتكلم معه ويراعى مشاعرنا ويجبر خاطرنا ويحسن الظن بنا عندما نتحدث معه بعفوية ويفهم مقصدنا، لمن يتحملنا وقت الغضب ويقدِّر ظروفنا، لمن يرد غيبتنا ولا يسمح لأحد أن يتكلم عنا بسوء ولا يتمادى معه فى الحديث ليقول فينا ما ليس فينا، شكراً لكل قلب طيب تمسّك بنا ولم يتجاهلنا أو يستفزنا ولم يقطع علاقته بنا، شكراً لمن كانت صداقته مريحة وتعامله طيباً، لا يثور ولا يغضب ولا يحقد ولا يكره.. من يتألم لحزننا ويفرح لسعادتنا، شكراً لكل شخص أسعدنا بكلماته اللطيفة الراقية وأخلاقه العالية، لا يعرف القسوة، ولكل حنون وعطوف كلماته مثل عطر الزهور يفوح شذى رائحتها الجميلة بكلمات رقيقة، شكراً لمن لا يذكر عيوبنا ويمدح صفاتنا الجميلة، شكراً «كورونا».. اقتربنا من الله تعالى أكثر، كان ابتلاء كبيراً ونتمنى أن يختفى فى العام الجديد، شكراً لكل الأطباء والممرضين الذين ضحوا بحياتهم لإنقاذ المرضى، نتمنى عاماً كله خير وصحة وسعادة وتوفيق للجميع.

فاطمة المصرى

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