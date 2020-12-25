بريد الوطن.. ساعدينى على صرف جهاز قوقعة الأذن يا وزيرة الصحة

أعانى مشاكل مرضية فى أذنى وأحتاج إلى تحديث جهاز خارجى لقوقعة أذن إلكترونية من نوع 6، والذى أستخدمه منذ 20 عاماً، رغم أن مدة التحديث القانونى للجهاز هى 15 سنة، مع العلم أن الجهاز غالى الثمن إذ يصل سعره إلى 250 ألف جنيه، والتأمين الصحى وافق على دفع 15 ألف جنيه فقط من ثمن الجهاز، ويرفض دفع المبلغ بالكامل، وأنا لا أملك أن أدفع الفارق بين السعر الكامل والمبلغ الذى سيدفعه التأمين الصحى، أناشد السيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مساعدتى وصرف الجهاز لى، حيث إننى فى حاجة ماسة له، وحل أزمتى مع هيئة التأمين الصحى.

أمين أحمد عبدالعال

طهطا - سوهاج

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