بريد الوطن.. اختيار
كتب:
بريد الوطن
10:02 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
الانتحار
ما زلتُ أسكنُ فى عيونك
مثل حبات النهار
أطيافُ عطرك بين أنفاسى
رحيل وانتظار
ما زلتُ أشعر أننا عمر
نهايته انتحار
والحب مثل الموت
يجمعنا
يفرقنا
وليس لنا اختيار
هل تنجب النيران
وسط الريح شيئاً غير نار؟!
ما زلتُ أحيا كل ما عشناه يوماً
رغم أن العمر أيام قصار
والحب فى الأعماق بركان
بركان يدمرنا
وبين يديك ما أحلى الدمار
والشوق رغم البعد
أحلام تطاردنا
وما زلنا نكابر كالصغار
فالهجر فى عينيك
هجر مكابر
هل تهرب الشطآن من عشق البحار؟!
إيناس صبرى الشوكى
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