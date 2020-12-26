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محمود مسلم

بريد الوطن.. اختيار

كتب:

بريد الوطن
10:02 ص | السبت 26 ديسمبر 2020
الانتحار

الانتحار

ما زلتُ أسكنُ فى عيونك

مثل حبات النهار

أطيافُ عطرك بين أنفاسى

رحيل وانتظار

ما زلتُ أشعر أننا عمر

نهايته انتحار

والحب مثل الموت

يجمعنا

يفرقنا

وليس لنا اختيار

هل تنجب النيران

وسط الريح شيئاً غير نار؟!

ما زلتُ أحيا كل ما عشناه يوماً

رغم أن العمر أيام قصار

والحب فى الأعماق بركان

بركان يدمرنا

وبين يديك ما أحلى الدمار

والشوق رغم البعد

أحلام تطاردنا

وما زلنا نكابر كالصغار

فالهجر فى عينيك

هجر مكابر

هل تهرب الشطآن من عشق البحار؟!

                                                                      إيناس صبرى الشوكى

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