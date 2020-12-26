بريد الوطن.. اختيار

ما زلتُ أسكنُ فى عيونك

مثل حبات النهار

أطيافُ عطرك بين أنفاسى

رحيل وانتظار

ما زلتُ أشعر أننا عمر

نهايته انتحار

والحب مثل الموت

يجمعنا

يفرقنا

وليس لنا اختيار

هل تنجب النيران

وسط الريح شيئاً غير نار؟!

ما زلتُ أحيا كل ما عشناه يوماً

رغم أن العمر أيام قصار

والحب فى الأعماق بركان

بركان يدمرنا

وبين يديك ما أحلى الدمار

والشوق رغم البعد

أحلام تطاردنا

وما زلنا نكابر كالصغار

فالهجر فى عينيك

هجر مكابر

هل تهرب الشطآن من عشق البحار؟!

إيناس صبرى الشوكى

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