بريد الوطن.. مستنقع الخيانة ونفسية الخَونة

مهما تعددت الأسباب، تبقى الخيانة واحدة، فهناك من يخون بلده وهناك من يخون زوجته وهناك من يخون أهله وهناك من يخون نفسه، ما أبغض أن ينطق لسانك بالخيانة قولاً وتتحرك جوارحك فعلاً فى تثبيتها، قد تكون المادة واللهث وراءها والظروف الاقتصادية والاضطهاد الجسدى والانتقام سبباً رئيسياً فى سبيل الخيانة، وقد تكون أيضاً التربية اللا أخلاقية التى نشأ عليها المرء وتبدل القيم والمبادئ وزوال الأمانة والتفكك الأسرى والشطحات الفكرية والفلسفة الغربية والحلم بالسراب، فى طريق الخيانة يقف الطمع كالسارى الدال على الخطيئة والمشجع عليها، فالإنسان بطبعه لا يقنع ويطمح إلى ما فى يد غيره، ومن ضمن الأسباب أيضاً الوحدة والفراغ النفسى والعاطفى ومصاحبة الشياطين سواء كانوا من الإنس أو الجن مع إعطائهم الأذنين لبث بذور الخيانة والتخطيط لها، ومن أشد أنواع الخيانة خيانة الدين الإسلامى والتآمر عليه والتغاضى عن مقدساته ومصافحة الأعداء والجلوس معهم على طاولة واحدة بل بوجوه بشوشة مبتسمة والآلاف يُقتلون وتُجرف مساكنهم ويغتصبون ويُنكل بهم وتُسرق أراضيهم وتُباع بثمن بخس ويُحرمون من المياه التى منحها الله لهم، سحقاً لجميع الخونة، كانوا أو ما زالوا.

لا بد من العودة للطريق المستقيم فى سبيل رفعة شأن الأوطان وعلو الدين وتفشى الأخلاق والتقويم والتربية الحسنة على كتاب الله تعالى القرآن الكريم وهدى سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، اللهم طهر بلادنا من وباء الخيانة.

سامى الشيخ عامر

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