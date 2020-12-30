نماذج مضيئة بـ2020.. المصريون إبداع وشهامة وكفاح

سلط الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم، خلال تقديمهما برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، الضوء على بعض النماذج المضيئة في عام 2020، حيث استضافوا محمود الكومي، مُخترع الربوت «كيرا»، وصفية أبوالعزم المعروفة بـ «سيدة القطار»، وعايدة عبدالغفار الملقبة بـ «أم دنيا».

«أم دنيا» تمسح سلالم البيوت بإيد واحدة

وروت عايدة عبدالغفار، من ذوي الاحتياجات الخاصة، قصة كفاحها وعملها في مسح السلالم بذراع واحدة طوال 30 عاما، قائلة: «أنا اتجوزت وقعدت في البيت ماشتغلتش سنة، وجوزي كانت ظروفه على أد حاله، بس تعبت في السنة اللي قعدت فيها، فقررت أنزل أشتغل وأنا معنديش إلا أيد واحدة، قعدت أكافح معاه وأربي عيالي وأخليهم مش محتاجين حاجة، وبعد كدة هو تعب جاله سرطان ولآخر لحظة واقفة معاه، سمر بنتي دلوقتي في 3 دبلوم، ودنيا خدت الإعدادية واتجوزت وخلفت ومعاها 3 أولاد، يوسف ورحمة وكارما».

سيدة القطار.. أسرت قلوب المصريين بموقفها البطولي

وقالت صفية أبوالعزم، المعروفة بـ «سيدة القطار»، إن تكريمها في 2020 بسبب مساعدتها مجند في محنته فضل من الله، متابعة: «ربنا سخر كل ده عشان يحصلني، واتصلت بوالدة الشاب في التليفون واتقابلنا عند المحافظ خلال التكريم، وأي ست أو راجل لو شاف أي حد في محنة مدام قادر يساعد يساعد حتى لو بكلمة مش بفعل، دي الكلمة صدقة».

محمد الكومي مخترع الروبوت المصري

وتحدث محمد الكومي، مخترع الروبوت «كيرا»، عن تفاصيل اختراعه، إنه بدأ اختراعه منذ شهر أبريل الماضي، حيث قرر الاعتماد الشخصي ومساعدة المواطنين في ظل جائحة كورونا ولو حتى بجزء صغير، لافتا إلى أن الروبوتات تشكل الحل السحري لمعظم المشكلات الحياتية بشكل عام، وجاءت كورونا لتوضح لمجتمعات الشرق الأوسط خاصة أهمية الروبوتات.

ولفت إلى أن الروبوت الخاص به يعد أول فكرة في العالم بأن يأخذ الروبوت مسحات الـ pcr، ما أعطى له اهتماما عالميا ولفت نظرهم، حيث أشادت به الأمم المتحدة.